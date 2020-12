Wie Dietmar Dieter, der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbands auf Anfrage mitteilt, sind seit Sonntagvormittag alle 1100 Termine für Corona-Schnelltests am 23. und 24. Dezember an den Teststationen in Albstadt, Balingen und Hechingen vergeben. Weitere Termine gibt es aufgrund der begrenzten Testkapazitäten nicht.

Vielleicht werden vereinzelt wieder Termine frei

„Bei allen Reservierungen besteht für die buchende Person die Möglichkeit, den Termin wieder zu stornieren“, erklärt Dieter. „Dadurch ist es möglich, dass vereinzelt zunächst gebuchte Termine wieder frei werden.“

