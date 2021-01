Polizei und Ordnungsamt zählten 37 Autos, die fünf Runden durch die Balinger Innenstadt drehten. Anders als vor einer Woche startete der Autokorso diesmal an der Sparkassenarena – die Polizei musste deshalb die Auf- und Abfahrt der B27 kurzzeitig sperren.

Diesmal nicht am Krankenhaus vorbei

Der Autokorso, der sich gegen die aus Sicht der Teilnehmer überzogenen Corona-Maßnahmen richtet, passierte so heute nicht das Zollernalb-Klinikum. Vergangene Woche waren die Protestierenden zweimal am Krankenhaus vorbeigerollt, was unter anderem von Ärzten scharf kritisiert wurde.

Die Veranstalter hätten diesmal den Parkplatz der Sparkassenarena erbeten, informierte am Montagnachmittag Stadtsprecher Jürgen Luppold. Sie hatten offenbar mit mehr Fahrzeugen gerechnet. Tatsächlich schlossen sich am Abend dann weniger Teilnehmer als in der vergangenen Woche an – darunter auch mehrere aus Nachbarlandkreisen.

Der Protest rollt durch den Schneefall

Der Wahrnehmung des Protests wenig zuträglich dürfte auch starker Schneefall gewesen sein, der just einsetzte, als der Autokorso in der Innenstadt ankam. Besondere Vorfälle vermeldete die Polizei diesmal nicht. Nur wenige Autos wurden während des Korsos am Feuerwehrgerätehaus rausgezogen – etwa weil Beifahrer nicht angeschnallt waren. Und, auch das war in dieser Woche anders: Weder zu Beginn des Autokorsos, noch nach dessen Ende, gab es eine Kundgebung. Polizisten lösten den Korso nach der fünften Runde auf. Im Einsatz waren zahlreiche Beamte aus Balingen und Göppingen.