Update: Mittwoch, 4. November

45 weitere Corona-Infektionen wurden am Mittwoch (4. November) im Zollernalbkreis bestätigt: in Albstadt (5), Balingen (14), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (6), Dautmergen (1), Grosselfingen (2), Haigerloch (2), Hausen am Tann (1), Hechingen (5), Obernheim (1), Rangendingen (3), Schömberg (2), Straßberg (1).

Die Inzidenz im Zollernalbkreis (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen): beträgt damit exakt 107,7. Am Vortag lag diese noch bei 91,4.

Infiziert sind aktuell damit 304 Menschen: 76 in Balingen, 48 in Albstadt, 35 in Hechingen, 30 in Rangendingen, 25 in Burladingen, 12 in Meßstetten, 11 in Haigerloch, 12 in Bisingen, 6 in Nusplingen, 11 in Schömberg, 7 in Rosenfeld, 8 in Grosselfingen, 5 in Geislingen, 3 in Hausen am Tann, 3 in Dotternhausen, 2 in Ratshausen, 3 in Winterlingen, 1 in Jungingen, 2 in Straßberg, 2 in Bitz, 1 in Dautmergen, 1 in Obernheim.

14 Patienten mit gesicherter Covid-19-Diagnose werden im Zollernalb Klinikum behandelt. 5 davon liegen auf der Intensivstation, davon wiederum werden 3 invasiv beatmet (Quelle: DIVI-Register).

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es nicht. Gemeldet wurden bislang 70 Todesfälle (seit dem 7. September ist kein weiterer Todesfall bestätigt worden).

Dienstag, 3. November

Am Dienstag meldete das Landratsamt Zollernalb 13 weitere Corona-Infektionen: in Albstadt (2), Haigerloch (1), Hechingen (2), Meßstetten (1), Rangendingen (4), Rosenfeld (1) und Schömberg (2).

Die Inzidenz geht damit von 94,5 am Montag (2. November) auf 91,4 am Dienstag (3. November) zurück.

Die Zahl der Covid-19-Patienten im Zollernalb Klinikum geht von 18 auf nunmehr 15 zurück.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es offenbar nicht Gemeldet wurden bislang 70 Todesfälle (seit dem 7. September ist kein weiterer Todesfall bestätigt worden).

Montag, 2. November

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hat am Montag, 2. November, 33 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Die neu Angesteckten leben in folgenden Städten und Gemeinden: Albstadt (5), Balingen (14), Bitz (1), Burladingen (3), Geislingen (1), Grosselfingen (1), Hechingen (2), Meßstetten (1), Rangendingen (2), Rosenfeld (1) und Schömberg (2).

Der Zollernalbkreis hatte schon am Donnerstag (29. Oktober), den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten 7 Tagen klar überschritten. Inzwischen hat sich der Wert fast verdoppelt. Aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 94,5.

Rangendingen hat die höchste Infektionsdichte

Das Infektionsgeschehen, meldete das Landratsamt, sei weiterhin über den gesamten Kreis verteilt und lasse sich nicht auf bestimmte Bereiche wie Veranstaltungen, Ereignisse oder einzelne Infektionsherde zurückführen. Was weiter auffällt, ist der starke Anstieg in Rangendingen in den vergangenen Tagen. Die Starzelgemeinde zählt inzwischen 23 aktuell Infizierte. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das der Spitzenwert im Landkreis.

Balingen zählt aktuell 68 Infizierte

Nach absoluten Zahlen zählt Balingen die meisten aktuellen Infektionen (68). Es folgen Albstadt (47), Hechingen (28), Rangendingen (23), Burladingen (19), Meßstetten (15), Bisingen (11) und Haigerloch (10). In Grosselfingen leben 6 Infizierte, in Jungingen 1.

Über das Wochenende waren 48 Neuinfektionen hinzugekommen.

So wurden am Samstag (31. Oktober) 22 weitere Corona-Infektionen bestätigt: in Albstadt (2), Balingen (6), Bisingen (4), Burladingen (1), Grosselfingen (1), Meßstetten (2), Rangendingen (3), Rosenfeld (3).

Am Sonntag (1. November) waren es 26 weitere Corona-Infektionen: in Albstadt (9), Balingen (4), Bisingen (2), Burladingen (2), Geislingen (1), Hechingen (3), Meßstetten (1), Rangendingen (1), Rosenfeld (1), Straßberg (1), Winterlingen (1).

Jetzt 18 Patienten im Klinikum

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es offenbar nicht Gemeldet wurden bislang 70 Todesfälle (seit dem 7. September ist kein weiterer Todesfall bestätigt worden). Freilich ist die Zahl der Covid-Patienten, die stationär im Zollernalb-Klinikum aufgenommen werden mussten, übers Wochenende von 12 auf 18 angestiegen.

