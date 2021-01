Die Staatstheater waren in Baden-Württemberg die ersten, die eine Spielpause bis Ende März verkündeten. Nun zieht das Melchinger Theater Lindenhof nach. Im Februar werden alle Arbeiten pausieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschlossen in Kurzarbeit gehen, teilt das Regionaltheater jetzt mit.

Denn, so der Stiftungsvorstand und Kaufmännische Leiter Christian Burmeister-van Dülmen, auch bei Proben und technischen Arbeiten kann trotz Einhaltung von Maskenpflicht, Lüften und Abständen nicht sichergestellt werden, dass sich nicht doch jemand ansteckt. Hier sieht sich die Theaterleitung in der Verantwortung und möchte damit auch der Bitte des Ministerpräsidenten nachkommen, Kontakte auch in Betrieben soweit wie möglich zu beschränken.

Anfang März wird es Betriebsurlaub geben, und dann sollen die Proben wieder aufgenommen werden, damit Ende April die Premiere von Molières „Der eingebildete Kranke“ in einer schwäbischen Fassung wie geplant erfolgen kann.

Ganz still wird der Februar im Lindenhof allerdings doch nicht. Am Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr gibt es eine Online-Vernissage der Ausstellung „Was für ein Theater“, die das Ergebnis eines dreisemestrigen Seminars von Empirischen Kulturwissenschaftlern aus Tübingen zur 40-jährigen Theatergeschichte ist. Der Masterstudiengang endet auf dem Tübinger Schloss nämlich im Februar, und eine Verschiebung ist nicht möglich.

Als Streaming-Angebot wird das Theater selbst, was zum Jubiläumsjahr passt, alte Stücke auf YouTube zeigen. Ebenso stattfinden wird am Sonntag, 28. Februar, um 11 Uhr die Jazz-Matinée mit Sängerin Linda Kyei, da hier mit externen Partnern gearbeitet wird. „Mit der Aussicht, bis mindestens Ende März nicht spielen zu können, fehlt uns einfach die Arbeit, um das Theater voll besetzt weiter laufen zu lassen. Sämtliche Werkstätten sind aufgeräumt, die im Haus noch nötigen Arbeiten abgeschlossen. Wenn Arbeit fehlt, ist das für die Mitarbeiter/innen nicht befriedigend. Und wirtschaftlich ist das natürlich ganz und gar nicht“, sagt Intendant Stefan Hallmayer.

Damit die erneute Kurzarbeit die Mitarbeitenden nicht zu sehr belastet, sind Ausgleichszahlungen vorgesehen.

„Wir wollen für das Theater den besten Weg finden. Eine gemeinsame Pause erscheint uns im Moment das Richtige“, so Stefan Hallmayer. „Und natürlich fiebern wir alle einem Probenstart im März entgegen.“

Jazz-Matinee an diesem Samstag

„You must believe in Spring“ ist die Jazz-Matinee überschrieben, die an diesem Samstag, 24. Januar, um 11 Uhr vom Theater Lindenhof online übertragen wird. Es spielt das Trio Egeria feat. Regina Büchner (Saxophon).

Als improvisierende Jazzsaxofonistin, deren Musik aus dem Augenblick und im Wesentlichen erst aus dem kreativen Reagieren auf die Mitmusiker entsteht, führte der Corona-Lockdown bei Regina Büchner zunächst einmal zu einem musikalischen Stillstand. Das Leben entschleunigte sich schlagartig und reduzierte sich auf das Wesentliche. Mit der Zeit übertrug sich das auch auf ihr Spiel: Statt höher, schneller, weiter, entstanden einsame, unbegleitete Melodien, die auch ganz nackt eine große Tiefe und emotionale Aussagekraft haben.

Im Konzert am Samstag, 24. Januar, um 11 Uhr präsentiert sie Stücke, deren Schönheit und Ausdruck sie selbst ansprechen, in der Hoffnung, dass das Publikum sie auch so empfindet.

Begleitet wird Regina Büchner vom Trio Egeria mit Martin Trostel (Piano), Peter Schönfeld (Bass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug).

Die Veranstaltung findet live, aber ohne Publikum statt und wird online auf YouTube übertragen. Tickets gibt es für fünf Euro über die Webseite www.theater-lindenhof.de oder das Kartenbüro des Theater Lindenhof (aktuell montags bis donnerstags 10-13 Uhr und freitags 10-16 Uhr, Telefon 07126/92 93 94 oder karten@theater-lindenhof.de).