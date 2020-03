Im Halb-Stunden-Takt steht sie mit dem Burgherren Georg Friedrich Prinz von Preußen telefonisch in Kontakt. Und ja: „Wir entscheiden gemeinsam“, sagt Dr. Anja Hoppe, Leiterin des Betriebs der Burg Hohenzollern.

Mit dem Burgherren in Kontakt

Das gilt natürlich auch für die Entscheidung, die Burg Hohenzollern ab sofort bis (vorerst) 19. April für Besucher zu schließen. Der Burgherr, sagt Anja Hoppe, habe in dieser Zeit der Krise sogar sein Kommen erwogen, aber „er hat jetzt eben auch seine Kinder zuhause“.

220 Beschäftigte sorgen auf der Burg Hohenzollern für einen reibungslosen Betrieb, davon sind 80 festangestellt, die anderen saisonal, sei es auf 450-Euro-Basis, als Aushilfen… Sie wurden nun in (Rest-) Urlaub oder zum Abbau von Überstunden nach Hause geschickt. Aber natürlich nicht alle, stellt die Burg-Managerin klar. Schon Roland Beck, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, hatte gegenüber der HZ deutlich gemacht: „Die Burg ist in diesen Tagen nicht unbemannt.“ Anja Hoppe bestätigt das.

Sicherheits- und Wachdienst vor Ort

Natürlich werden die Sicherheitskräfte und der nächtliche Wachdienst vor Ort sein (nicht zwingend möglicher Einbrüche wegen, sondern vor allem mit Blick auf den Brandschutz), außerdem die Bediensteten der Schlossmeisterei. Die Verwaltung wird gleichfalls besetzt sein, telefonisch zu erreichen ist die Burg ebenso – sowohl an den Werktagen als auch am Wochenende. Schließlich wird auch auf dem Parkplatz Personal dafür sorgen, etwaige Besucher über die Schließung zu informieren.

Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang: Sowohl am Montag als auch noch am Dienstag begehrten Touristen Einlass. Zum großen Teil aus dem Ausland! Sie scheinen inmitten der Corona-Krise in Baden-Württemberg hängen geblieben zu sein, mutmaßt Roland Beck. Überhaupt: Am vergangenen Wochenende wurden, ergänzt Anja Hoppe, noch sehr viele Besucher auf der Burg gezählt – darunter auch zahlreiche Deutsche.

Arbeit gibt es genug

Aber nochmal zurück zum Personal, das die Burg Hohenzollern in den nächsten Wochen nicht verlassen wird. Wie sehen deren Tage hinter „verlassenen“ Mauern aus? „O, da gibt es viel zu tun. Arbeiten, die während des normalen Betriebs zu kurz kommen“, erklärt Anja Hoppe. „Wir werden ein bisschen was streichen, reparieren und putzen. Das Silber polieren, unser Porzellan und Glas auf Hochglanz bringen.“

Runterfahren und durchhalten

Das hört sich alles so an, als ob für die die nächsten Wochen besucherlose Burg nicht gleich der Notstand ausgerufen wird. Nein, davon sei man weit entfernt, sagt die Betriebsleiterin. Man könne das stemmen, beurteilt sie die wirtschaftliche Seite. Überhaupt: „Der Zollernälbler ist durchhaltekräftig – und wenn jetzt alles mal runterfährt, ist das gar nicht so schlimm.“

Das sagt Anja Hoppe auch im Rückblick auf den Jahresbeginn. Die Monate Januar, Februar und März seien üblicherweise noch ein klein wenig ruhiger als der Rest des Jahres, 2020 jedoch habe schon „hysterisch“ begonnen – mit ungewöhnlich vielen Buchungen.

So hält es die Burg-Managerin – in ihrer Freizeit eine begeisterte Taucherin – in den nächsten Wochen, wie es ihre präferierte Sportart vorgibt: „Man kann nur nach vorne kommen, wenn man mit dem Strom schwimmt.“

