Die in Hechingen ansässige Firma Lumitronix entwickelt und produziert üblicherweise LED-Produkte für die Industrie und betreibt einen Licht-Onlineshop für Privatkunden. Jetzt befürchtet das Unternehmen in Folge der sich branchen- und weltweit ausbreitenden Corona-Pandemie rückläufige Aufträge. Nachdem bereits aufgrund der Verschiebung der Frankfurter Branchen-Leitmesse „Light + Building“ im März hohe Kosten entstanden sind, Verunsicherungen bei Kunden spürbar zunahmen und die Störung von Lieferketten in Sichtweite waren, sah sich die weltweit vernetzte Firma zum Handeln gezwungen.

Alle 70 Mitarbeiter haben zugestimmt

In einer Betriebsversammlung hat Christian Hoffmann, Geschäftsführer von Lumitronix, die Belegschaft über die Aussichten in Kenntnis gesetzt und die Zustimmung zur Kurzarbeit erbeten. Da das Unternehmen weder an Tarif- noch an Betriebsvereinbarungen gebunden ist, kann Kurzarbeit nur mit arbeitsvertraglichen Individualvereinbarungen angeordnet werden, die ausschließlich im Einvernehmen für Mitarbeiter rechtswirksam sind. Jeder der knapp 70 Mitarbeiter hat der Zusatzvereinbarung zugestimmt und dem Unternehmen nun durch Kurzarbeit den erforderlichen Atem verliehen, um auch mehrere Monate Auftragsflaute durchzustehen.

Hoffmann: „Ich weiß, dass wir eine tolle Truppe sind“

„Ich weiß, dass wir eine tolle Truppe beieinander haben, die zueinander steht, wenn’s drauf ankommt. Aber mir war auch klar, dass bei manchen Kollegen jeder fehlende Euro schmerzt. Ich hätte verstanden, wenn nicht alle dabei sind“, sagt Geschäftsführer Hoffmann. „Dass wirklich 100 Prozent aller Mitarbeiter und Führungskräfte aus Solidarität dem Unternehmen und den Kollegen gegenüber eigene Einschnitte in Kauf nehmen, hat mich gerührt und macht mich schon wirklich stolz.“

Die Anzeige über den Arbeitsausfall wurde umgehend bei der Agentur für Arbeit eingereicht. Lumitronix reiht sich damit ein in die Liste der mehr als 11 000 Unternehmen, die in den vergangenen Tagen allein in Baden-Württemberg Corona-bedingt Kurzarbeit angemeldet haben.

Zwar herrscht weiter Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie, jedoch federt Kurzarbeit die hohen Kosten ab, die Unternehmen aufgrund Lohnfortzahlungsverpflichungen stark belasten können. Das bietet nicht nur dem Betrieb mehr Sicherheit, sondern vermindert bei zeitweiligem Arbeitsausfall auch das Risiko von betriebsbedingten Kündigungen. Die für Mai geplante Veranstaltung zum 15-jährigen Firmenjubiläum wird wohl nicht stattfinden können, ahnt Christian Hoffmann, aber „mit dem Zusammenhalt meiner Leute bin ich mir sicher, dass wir die aktuellen Ereignisse hinter uns lassen und gestärkt beim 20. Jubiläum umso ausgelassener feiern.“

