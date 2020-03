Es ist das Wort der Stunde: Social Distancing – und auch das Gebot der Stunde: In Corona-Zeiten ist Abstand halten gefragt. Die HZ fragte in Haigerloch nach, wie in der Stadt das Kontaktverbot und die aktuellen Schließgebote für Geschäfte und Gastronomie umgesetzt und überwacht werden.

Welche Mittel stehen Ihnen für die Umsetzung und Überwachung der Infektionsschutzmaßnahmen zur Verfügung? Welche Kräfte setzen Sie ein?

Heinrich Götz: Zusätzliche finanzielle Mittel stehen uns gegenwärtig nicht zur Verfügung. Zunächst sind unsere Verwaltungsmitarbeiter stark eingebunden, ebenso die Mitarbeiter auf den Ortsteilrathäusern und unsere Ortsvorsteher, die sehr nahe an der Bevölkerung dran sind, engagieren sich maßgeblich. Insbesondere das Sachgebiet Recht und Ordnung ist derzeit stark gefordert. Da wir keinen Gemeindevollzugsdienst haben, arbeiten wir hier, wie vorgesehen, eng und sehr konstruktiv mit dem Polizeivollzugsdienst zusammen. Konkreten Hinweise aus der Bevölkerung und den Ortschaften gehen wir nach und klären auf. Zwangsmittel oder Bußgelder waren bisher noch nicht nötig.

Gibt es Brennpunkte, die Sie besonders im Blick haben?

Götz: Unseren bisherigen Erfahrungen nach halten sich die Bürgerinnen und Bürger an die Verordnungen des Landes und tragen so ihren Teil zur Eindämmung der Verbreitung des Virus bei. Was wir mangels Kenntnis nicht verhindern können ist, wenn sich Cliquen irgendwo privat zu Hause treffen und damit sich und andere unnötig gefährden.

Sind Ihnen in den vergangenen Tagen Verstöße bekannt geworden?

Anfänglich, nach erstmaligem Erlass der Landesverordnung, gab es sehr viele Unsicherheiten und daraus resultierend sicher auch Fehlverhalten. Vielen war der Ernst der Situation noch nicht bewusst, da man das Virus und die damit einhergehenden Gefahren nicht sehen kann, keine Fälle im eigenen Umfeld kennt oder kannte und die Risiken meines Erachtens auch viel zu lange verharmlost wurden. Sobald wir bislang einen Verstoß feststellen konnten, ergingen die entsprechenden Hinweise und Ermahnungen durch die Stadtverwaltung. Auch unsere Ortsvorsteher wiesen beispielsweise Ansammlungen von Kindern und Jugendlichen auf die Gefährlichkeit ihres Handelns hin. Es gibt viele gute und verständliche Informationen rund um Covid-19 und das Bewusstsein, dass man sich umsichtig verhalten muss, ist unserer Einschätzung nach schnell gewachsen.

Info Im aktuellen Amtsblatt der Stadt Haigerloch nimmt Bürgermeister Götz Stellung zur aktuellen Situation.