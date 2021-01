Ab Dienstag, 19. Januar, werden telefonisch und online Termine für das Kreisimpfzentrum Meßstetten vergeben. Aus diesem Anlass teilt das Landratsamt Zollernalbkreis mit:

Im Auftrag des Landes Baden-Württemberg betreibt der Zollernalbkreis in der ehemaligen Zollernalb Kaserne in Meßstetten (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) ein Kreisimpfzentrum. Dieses geht zum Freitag, 22. Januar 2021, an den Start. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich.

Impfung nur mit Termin

Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin und nur für berechtigte Personen. Geimpft werden aktuell Personen der ersten Gruppe (zum Beispiel über 80-jährige, Bewohner von Pflegeheimen, Beschäftigte im Gesundheitswesen, die einem besonders hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind). Man muss sich aktiv um einen Termin kümmern, wenn man zur genannten Zielgruppe gehört.

Anmeldetelefon: 116 117

Die Festlegung der zu priorisierenden Gruppen hat der Bund in der Corona-Impfverordnung getroffen. Zusätzlich besuchen Mobile Impfteams (MIT) stationäre Einrichtungen. Hausbesuche werden von den MIT nicht gemacht . Die Terminvereinbarung ist ab dem 19. Januar möglich:

- telefonisch über die zentrale Telefonnummer 116 117 oder

- über die zentrale Anmeldeplattform www.impfterminservice.de.

Voraussetzung hierfür ist eine E-Mail-Adresse und die Möglichkeit, eine SMS zu empfangen. Berechtigte müssen je einen Termin für die Erst- und Zweitimpfung buchen (zwei separate Buchungsschritte). Der zweite Termin ist deshalb zwingend notwendig, da die Impfung nur dann die im Zulassungsverfahren nachgewiesene Schutzwirkung entfalten kann, wenn nach 21 Tagen eine zweite Impfdosis verabreicht wird. Infolge der großen Nachfrage ist die zentrale Hotline zum Teil überlastet. Hinzu kommt, dass aufgrund des derzeitigen Impfstoffmangels aktuell nur begrenzt Termine zur Verfügung stehen. Die verfügbaren Termine sind abhängig von der Impfstoffmenge. Diese wird durch die Bundes- und Landesregierung den einzelnen Impfzentren zugeteilt. Eine Anmeldung beim Landratsamt beziehungsweise Gesundheitsamt ist nicht möglich . Personen ohne Anmeldung müssen im Impfzentrum abgewiesen werden.

Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, besteht grundsätzlich landesweit in allen Impfzentren. Insbesondere Bürger des Zollernalbkreises können sich auch an das Zentralen Impfzentrum in Tübingen wenden.

Online-Bürgerdialog mit Pauli und Hermann

Um das Kreisimpfzentrum und das Prozedere transparent vorzustellen, findet am Dienstag, 19. Januar 2021, 17 Uhr, ein Online-Bürgerdialog zu dem Thema mit Landrat Günther-Martin Pauli und Stefan Hermann, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz und des Kreisimpfzentrums statt.

Alle Informationen zusammengefasst zum Kreisimpfzentrum finden sich unter: www.zollernalbkreis.de/kiz