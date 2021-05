An diesem Freitag, 29. Mai, unterschreitet der Zollernalbkreis den vierten Werktag in Folge die 7-Tage-Inzidenz von 165. Bleibt die Inzidenz am Samstag auf ähnlichem Niveau, ist ab Montag, 31. Mai, wieder Präsenz- und Wechselbetrieb an Schulen und Kitas möglich.