Für die bevorstehende schwere Zeit und die hilfsbedürftigen Menschen stellt das Team des Bietenhausener Lädles momentan seinen Lieferservice bereit. Diese Dienstleistung wird schon seit der Eröffnung des Dorflädles vor zweieinhalb Wochen angeboten (die HZ berichtete) und wurde nicht erst wegen des grassierenden Coronavirus eingerichtet. Zwei bis drei Kunden nehmen den Service bereits in Anspruch.

Dieser soll nun auch Menschen dienen, die „sich nicht mehr trauen“, in Corona-Zeiten einzukaufen, so Maria Ludwigs, Studentin des Diasporahauses Bietenhausen und Mitstreiterin des Projekts „Unser Lädle“. Das Angebot ist vor allem für die Einwohner aus Bietenhausen und Hirrlingen gedacht. Die Mitarbeiter des Dorflädles transportieren die Lebensmittelbestellungen mittels Fahrrad, einem e-Bike des Diasporahauses, und einem Auto der Marke VW up! zu den jeweiligen Heimstätten.

Sehr guter Start für das Bietenhausener Lädle

Das Team ist angenehm überrascht vom regelmäßigen, großen Andrang in dem neu eröffneten Geschäft. Den Start nur „gut“ zu nennen, wäre „fast untertrieben“, so Maria Ludwigs. Gemüse, Obst und Tiefkühlprodukte werden sehr viel im neuen Laden gekauft. Zu Corona-Zeiten sind natürlich auch Klopapier, Frisch- und Trockenhefe, Konserven und Seifen verstärkt gefragt. Aufgrund der aktuellen Lage wird unter strengen Auflagen auf die Hygiene geachtet. Für die Kunden steht zum Beispiel ein Desinfektionsspender bereit. Die Türgriffe und Flächen auf der Theke und im Laden werden akkurat gereinigt.

Pädagogische Angebote sind bis auf Weiteres abgesagt

Auswirkung hat das Coronavirus auch auf die pädagogischen Angebote des neuen Dorflädles. Der Bürgertreff, der donnerstags stattfindet und wobei ein Teilnehmer immer frischen Kuchen mitbringt, ist eingestellt. Die Schulprojekte von Grund- und Hauptschule am Dienstag und Freitag finden auch nicht mehr statt. Eigentlich war ein Schülertreff in Verbindung mit dem Spielplatz geplant, doch der fiel ebenfalls flach.

Seniorennetzwerk Rangendingen hilft in sehr dringenden Fällen

Die Bäcker und Lebensmittelgeschäfte in Rangendingen haben zu Corona-Zeiten noch geöffnet, ansonsten sind nun alle Läden geschlossen. Auch die Angebote des Mehrgenerationenhauses entfallen bis auf Weiteres. Das betrifft den Englisch-Kurs, Elterntreff, Seniorennachmittag und die Demenzgruppe.

Das Seniorennetzwerk Rangendingen „Gegenseitig helfen“, das im Sinne einer Nachbarschaftshilfe unkompliziert die Menschen im Alltag unterstützt, ist laut Bürgermeister Johann Widmaier nur noch in sehr dringenden Fällen tätig, um die Ansteckungsgefahr für alle mit dem Corona-Virus nicht zu erhöhen. Jeder habe da natürlich seine Verantwortung und sollte soziale Kontakte einschränken, so Widmaier. Auch die Vereine haben ihre Veranstaltungen in Rangendingen bis auf Weiteres abgesagt.

Am Sonntag nutzten viele Rangendinger stattdessen das schöne Wetter für Spaziergänge. Auch der Spielplatz wurde laut Johann Widmaier am Montag noch besucht. Ab Mittwoch durften dann auch die Bolz- und Spielplätze nicht mehr aufgesucht werden.