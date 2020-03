Im Haus Fehlatal in Burladingen wurde am Mittwoch eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet (wir berichteten). Auf Nachfrage. informierte die BeneVit-Gruppe jetzt ergänzend, dass inzwischen ein Bewohner des Hauses Fehlatal im Krankenhaus liegt, ein weiterer in der Altenpflegeeinrichtung unter Quarantäne steht – mit Symptomen und in ärztlicher Behandlung.

Ein Bewohner im Krankenhaus

Alle Mitarbeiter tragen seit knapp einer Woche prophylaktisch Masken, lässt das Unternehmen weiter wissen. Deshalb gehe man davon aus, die Situation rasch in den Griff zu bekommen. „Wir tun alles, was wichtig und erforderlich ist. Die Angehörigen sind informiert und können uns bei Fragen immer kontaktieren. Wir sind offen und transparent. Was wir noch brauchen ist Glück und Zuversicht“, lässt sich die BeneVit-Gruppe zitieren.

In der Pressemitteilung von Donnerstagnachmittag war noch vermeldet worden, dass sofort nach Bekanntwerden der Erkrankung alle Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen verstärkt wurden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und: „In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Zollernalbkreis wird alles unternommen, um Bewohner und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen.“