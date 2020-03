Die Menschen auf der Alb sind bisher mit der Corona-Infektionsgefahr einenteils unaufgeregter andernteils vielleicht auch sorgloser umgegangen.

Andernorts wurden schon Ende vergangener Woche Hauptversammlungen und Feiern abgesagt. In Burladingen setzt die Welle spürbar an diesem Wochenende ein.

Auch die Stadt wendet sich mit Informationen und der Bitte um Vorsicht an die Bürger, legt nahe, Versammlungen mit über 75 Teilnehmern vorerst nicht stattfinden zu lassen.

Auf der Homepage heißt es: „Bei der momentanen weltweiten Gefährdungslage durch das Corona-Virus hat der Schutz der Gesundheit unserer Bürger, sowie der Mitarbeiter der Stadt absolute Priorität! Wir müssen daher gemeinsam versuchen, die Verbreitung des Virus so gut es geht einzudämmen.“

Städtische Veranstaltungen finden bis März nicht mehr statt

Die Stadtverwaltung hat daher alle städtischen Veranstaltungen bis Ende März ebenso abgesagt, wie in Abstimmung mit dem Gesamtkommandanten, alle Feuerwehrveranstaltungen, darunter die anstehenden Generalversammlungen.

„Das Gesundheitsamt beim Zollernalbkreis empfiehlt, in den nächsten 14 Tagen von Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern abzusehen. Wir legen daher dringend folgende Vorgehensweise nahe: Kritische Infrastrukturen wie das DRK sollten ihre jeweiligen Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl absagen. Bei den Hilfsorganisationen ist es besonders wichtig, im Ernstfall die jeweilige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Dies wäre bei den aktuellen Quarantäne-Vorschriften im Falle des Auftretens eines positiv getesteten Falls nach einer gemeinsamen Zusammenkunft nicht mehr gegeben.“

Was Veranstaltungen in den städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr angeht sollten sie „bei einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von über 75 Personen abgesagt oder alternativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.“

Private müssen selbst abwägen

Bei Veranstaltungen in sonstigen öffentlichen Einrichtungen oder im eher privaten Umfeld liege die Entscheidung beim Veranstalter. „Bitte nehmen Sie die Empfehlungen des Gesundheitsamts zur Kenntnis und ziehen Sie eine Verlegung in Erwägung.“ So bittet die Stadtverwaltung, die Empfehlungen des Gesundheitsamts und die allgemeinen Hygieneempfehlungen zu beachten. „Wir alle können mithelfen, die Ausbreitung einzudämmen.“

Was an diesem Wochenende ausfällt

Folgende Veranstaltungen von Vereinen wurden für dieses Wochenende abgesagt:

►Die „burladinger maler“ haben ihre Hauptversammlung im „Café Roder“, die an diesem Freitagabend stattfinden sollte, kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

►Die neu gegründete evangelische Jungschar, die sich am heutigen Freitag wieder in der Burladinger Versöhnungskirche treffen wollte, verschiebt die Zusammenkunft vorläufig auf nach den Osterferien: 24. April.

►Der Krämermarkt auf dem Marktplatz Burladingen am Samstag, 14. März, ist ebenfalls gestrichen.

►Auch die Feuerwehr Burladingen verzichtet im Hinblick auf Ansteckungsgefahr auf ihre für diesen Samstag angekündigte Hauptversammlung. Aus denselben Gründen sagen die Stadtkapelle und der Liederkranz Burladingen ihr Hauptversammlungen statt. Auch sie sollten am Samstag stattfinden.

► Die Narrenzunft Hausen wollte heute und am morgigen Sonntag im Nikolausheim ihr Theaterstück „Zwei Detektive“ präsentieren. Nun sind die Vorstellungen auf Oktober verschoben.

►Das Schlachplattenbüfett der Vogelfreunde Hausen im Züchterheim am Sonntag ist gleichfalls abgesagt.

►Auch der TSV Burladingen stellt ab sofort und vorerst bis zum Sonntag, 19. April, den Trainings- und Spielbetrieb komplett ein.

►Das Theater Lindenhof beschränkt die Zahl der Zuschauer bei kommenden Vorstellungen auf 75 Personen. Größere Bühnenproduktionen wie „Der zerbrochene Krug“ und „herzerlfresser“ werden zunächst bis zu den Osterferien nicht mehr gespielt, danach will man neu entscheiden. Ob Gastspiele von Einzelkünstlern stattfinden, hängt jeweils von deren Entscheidung ab.

Abgesagte Termine der kommenden Wochen

Ebenso abgesagt sind Termine der kommenden Wochen:

►Das Altenwerk Burladingen verzichtet auf seinen Seniorennachmittag und die Krankensalbung am Dienstag, 17. März. (Der Anbetungstag von 10 bis 17 und die Messe um 14 Uhr finden statt.)

►Der Tanzabschlussball in der Burladinger Stadthalle am Freitag, 20. März, ist ebenso abgesagt wie die Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Burladingen-Ringingen am gleichen Abend.

►Der Vorspielabend der Jugendmusikschule Burladingen in der Stadthalle am Donnerstag, 26. März.

Inzwischen gibt es weitere Empfehlungen des Landratsamtes, die dahin gehen, sämtliche Veranstaltungen, die nicht „zwingend“ stattfinden müssen, zu streichen.

Schultüren sind ab Dienstag zu

In den Schulen Baden-Württembergs ist am Montag, 16. April, nochmals Unterricht, ab Dienstag bleiben sie und die Kindergärten sämtlich bis zum 17. April geschlossen. Das verfügte der Ministerrat des Landes in einer Sondersitzung am Freitag und das gilt auch im Falle Burladingens.

►Ob der Unterricht in der Burladinger Jugendmusikschule und in der Volkshochschule weiter geführt wird, will die Stadtverwaltung zu Beginn kommender Woche entscheiden.

Im benachbarten Mariaberg sind sämtliche Konzerte und Vernissagen, die bis 30. April angekündigt waren, „aus Für- und Vorsorgegründen“ ebenfalls abgesagt. „ Der diakonische Träger Mariaberg e.V. reagiert damit auf die hohe Infektionsgefährdung durch soziale Kontakte und Begegnungen bei solchen Anlässen, heißt es in einer Pressemitteilung.

►Vorgesehen waren im Mariaberger Programm am 27. März ein Konzert mit dem „Trio For me-dable“, am 29. März eine Vernissage mit Werken von Silvia Hornig; am 3. April, ein „Konzert Von Chor bis Hardcore“; am 10. April „Saxophon trifft Orgel“; am 25. April das Kindertheater Ätschagäbele; am 23. April die Hauptübung der Werkfeuerwehr und am 26. April eine „Abendmusik mit dem Bläserkreis“.

Das Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten wird zurück erstattet.

