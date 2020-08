Update, Mittwoch, 12. August:

Allüberall in Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen. Viele befürchten schon die vielzitierte „zweite Welle“. Nur der lange Zeit so stark vom Virus heimgesuchte Zollernalbkreis schien plötzlich eine Insel der Seligen zu sein. 13 Tage lang hatte das Landratsamt keine einzige Neuinfektion gemeldet. Seit dem vergangenen Freitag sind aber wieder sechs positiv getestete Zollernälbler zu verzeichnen.

Positive Tests in Hechingen und Albstadt

Am Freitag, 7. August, bestätigte die Kreisbehörde den ersten neuen Corona-Fall seit dem 24. Juli. Am Wochenende kamen dann drei weitere hinzu, zwei aus Albstadt, einen aus Hechingen. Laut Landratsamt handelt es sich um drei Einzelfälle, davon zwei Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Und jetzt, am Mittwoch, 12. August, kommen zwei weitere Infizierte aus Albstadt hinzu. Es handle sich um „zwei Personen einer Familie“, teilt die Kreisbehörde mit.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 3,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit wieder auf 3,2 gestiegen, was aber immer noch unter dem Landesdurchschnitt von jetzt aktuell 4,4 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, bezogen auf 100.000 Einwohner, an.

Hohenzollern nicht mehr Corona-frei

Aktuell sind im Zollernalbkreis sechs Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fünf in Albstadt, einer in Hechingen.

Insgesamt haben sich im Zollernalbkreis seit Beginn der Pandemie 1252 Menschen bestätigermaßen mit dem Coronavirus infiziert. 1177 davon sind wieder genesen. 77 starben an oder mit dem Virus.

Kein Corona-Patient mehr im Klinikum

Das Zollernalb-Klinikum ist gegenwärtig frei von Patienten mit gesicherter Covid-19-Diagnose.

Mehr zur aktuellen Corona-Lage im Zollernalbkreis: