Ein Dienstagnachmittag unter strahlender Frühlingssonne: Der Hechinger Starzelpark ist fast menschenleer. Eine Mutter spielt mit ihrem Kind am Wasser, einzelne Passanten gehen mit viel Abstand zueinander auf den Wegen. Ähnlich ist das Bild im Fürstengarten: Hier mal eine Spaziergängerin mit Hund, dort ein Rentner auf der Sitzbank, am Spielplatz bewegt sich nur das Flatterband der Absperrung.

Was Ministerpräsident Winfried Kretschmann am zweiten Tag nach Inkrafttreten des Kontaktverbotes zufrieden festgestellt hat, lässt sich leicht auch im Hechinger Stadtbild ablesen: Die allermeisten Menschen halten sich folgsam an die strengen Vorschriften, die zur Corona-Eindämmung getroffen wurden.

Letzte Woche war es noch dynamisch

Nichts zu meckern hat auch die Stadt Hechingen, für die zwei Vollzugsbeamte und am Wochenende zusätzlich die Sicherheitsfirma „Secom“ durch die Stadt patrouillieren. „Wir sind inzwischen guter Dinge, dass die Leute sich an die Vorschriften halten“, sagt Rathaussprecher Thomas Jauch. „Letzte Woche war die Situation noch sehr dynamisch“, blickt er zurück. Da mussten die Kontrolleure an manchen Stellen schon „sehr genau hinschauen“ – auf der Skater-Anlage im Fun-Park zum Beispiel.

Und die Menschenansammlungen vor den Eiscafés ließen die Stadtverwaltung gar mit Einzelverfügungen vorpreschen und Schließungen vorwegnehmen, die landesweit erst Tage später folgten. „Da ging es hoch her“, sagt Jauch, „aber jetzt sind wir froh, dass das Land eine klare Regelung getroffen hat. Die kritischen Fälle sind jetzt minimiert.“

Polizei kontrolliert in Rangendingen

Ähnlich klingt es aus Rangendingen, wo die Gemeinde kein eigenes Kontrollpersonal hat, sondern auf die Polizei angewiesen ist. „Über besondere Brennpunkte oder Verstöße ist mir nichts bekannt“, schreibt Bürgermeister Johann Widmaier.

Kuhloch und Grillstelle sind Hotspots in Bisingen

In Bisingen werde die Einhaltung der Corona-Verordnung im Zusammenspiel von Ortspolizeibehörde, Polizeivollzugsdienst und dem Sicherheitsdienst „Security Group Hallas“ gewährleistet, berichtet Bürgermeister Roman Waizengger und fügt hinzu: „Dieses Zusammenspiel klappt bisher sehr gut.“ Brennpunkte der Überwachung in Bisingen seien das Kuhloch, die Grillstelle, die nähere Umgebung der Hallen sowie der Bahnhof.

Die Erfahrungen, von denen Waizenegger berichtet, decken sich mit denen aus Hechingen: „Einige uneinsichtige Jugendliche haben sich zunächst nicht an die ausgesprochenen Empfehlungen gehalten. Seit es nun klare Verbote gibt, hat sich die Situation entspannt.“ Im Zusammenhang mit der neuen Verordnung lägen in Bisingen „keine groben Verstöße“ vor.

Was sich der Kirchspiel-Bürgermeister ausdrücklich wünscht? „Dass das Land kein Kurzzeitgedächtnis hat und nach der Krise auch unsere Sicherheitsbehörden endlich wieder ordentlich mit Personal und Sachmitteln aus­stattet.“