In einem Betrieb in Schramberg kam es am Wochenende zu einem Covid-19-Ausbruch. Die Mitarbeiter und deren Familienangehörige wurden umgehend getestet. Die Testungen ergaben bis dahin insgesamt 17 positive Fälle. Davon sind drei der britischen Mutationsvariante zuzuordnen. Weitere Infektionen, auch mit der britischen Variante, sind laut Gesundheitsamt nicht auszuschließen. Es wird ein Zusammenhang mit einem weiteren Infektionsgeschehen in einem örtlichen Kindergarten gesehen. Drei von vier Kindergartengruppen sind geschlossen. Teils strahlt das Geschehen über .die Grenze des Landkreises Rottweil hinaus.

Landrat Michel: „Der Kreis ist keine Insel“

Landrat Wolf-Rüdiger Michel betont: „Das Gesundheitsamt ist auch am Wochenende in der Kontaktnachverfolgung und der Auswertung der Kontakte tätig. Der Vorgang zeigt einmal mehr die Gefährlichkeit und Heimtücke des Coronavirus sowie der Pandemie. Wir müssen alle weiterhin wachsam sein, die Verhaltensmaßregeln einhalten und Kontakte, wo immer möglich, vermeiden. Der Landkreis Rottweil ist keine Insel und kann sich von der allgemeinen Entwicklung in Richtung steigender ,Sieben-Tage-Inzidenz‘ nicht abkoppeln. Wir tendieren deutlich nach oben“, teilte Michel mit.

Sorge bereiten dem Landrat die Osterferien, denn viele Reisen werden mit dem Auto ins angrenzende Ausland in Hochrisikoländer führen. Eine lückenlose Kontrolle bei der Heimkehr nach Deutschland ist nicht möglich. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich die Reiserückkehrer an die geltenden Bestimmungen bis hin zu einer Quarantäne nach der Einreise halten“, appelliert der Rottweiler Landrat an die Bürgerinnen und Bürger.

