Die Verläufe sind milde, teilweise ganz ohne Symptome, teilweise mit leichtem Fieber, Erkältungs- oder Magen-Darm-Beschwerden. Am 12. Dezember waren 18 Bewohner des Senioren- und Pflegeheims Haus im Park in Bisingen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl ist in den vergangenen Tagen...