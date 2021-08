Die vierte Corona-Welle hat den Zollernalbkreis erreicht. So deutlich wie am gestrigen Dienstag wurde das noch nie. 34 Neuinfektionen hat das Landratsamt bestätigt. Das sind 21 mehr als am Dienstag voriger Woche. Das ist außerdem die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit drei Monaten, seit dem...