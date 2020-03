Am Mittwoch, Stand 11 Uhr, gibt es zwar noch keinen weiteren Corona-Fall im Zollernalbkreis. Die inzwischen 44 bestätigten Infektionen in Baden-Württemberg spielen sich anderswo ab.

Absagen: Konzert, Vortrag – und jetzt eine Hauptversammlung

Was sich jedoch spürbar häuft, ist die Absage von Veranstaltungen. Nachdem bereits am Dienstag die Sparkasse Zollernalb das Balinger Stipendiatenkonzert der Jugendmusikschulen wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt hatte und das Forum in Bodelshausen seinen Skandinavien-Vortrag verschieben musste, weil die als Referenten vorgesehenen Mediziner Menschenansammlungen meiden wollen, gibt es jetzt auch in Hechingen die erste Veranstaltungsabsage. Jochen Basler, Abteilungskommandant der Feuerwehr Bechtoldsweiler, teilte am Mittwochvormittag mit: „Aufgrund einer Dienstanweisung wegen des Corona-Virus muss ich unsere Jahreshauptversammlung am kommenden Freitag absagen.“

Worauf sich die besagte Dienstanweisung bei der Hechinger Feuerwehr erstreckt, ist zur Stunde noch unklar. Die HZ recherchiert.

