Bei einem von elf Corona-Fällen, die bisher im Zollernalbkreis festgestellt wurden, handelt es sich um den Mitarbeiter eines Junginger Betriebes. Der Mann hatte sich in Südtirol aufgehalten, arbeitete am Montag wieder in seinem Betrieb. Offenbar meldete sich am Montagabend das Gesundheitsamt bei ihm.

Auch die Kollegen wurden nach Hause geschickt

Fest steht, dass sich der Mann seit Dienstag in Quarantäne befindet. Die Kollegen, die am Montag mit ihm zu tun hatten, wurden, laut Informationen der HZ, angewiesen, ihre Arbeit von zuhause aus per Homeoffice zu erledigen. Die übrige Belegschaft wurde unterrichtet und aufgefordert, sich an Hygienemaßnahmen zu halten. Ein Schreiben des Gesundheitsamtes mit Empfehlungen wurden ausgehängt. Und zu den schon zuvor in der Firma vorhandenen Spendern mit Desinfektionsmittel wurden weitere aufgestellt, etwa im Eingangsbereich für Kunden und Gäste, wie ein Angestellter berichtet. Die Stimmung im Betrieb, so der Angestellte, sei „entspannt“.

Der Betrieb selbst gab auf Nachfrage der HZ keine offizielle Stellungnahme ab.