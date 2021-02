„Die Benevit-Gruppe ist Stand heute coronafrei“, teilte das von Kaspar Pfister geführte Unternehmen am Freitag mit. Rund 2000 Bewohner leben in den 26 stationären Einrichtungen, darunter auch die Heime in Burladingen, Onstmettingen und Mössingen. Die ambulanten Dienste von Benevit versorgen täglich etwa 900 Klienten. „Wir sind über diesen Zustand sehr froh“, sagt Geschäftsführer Arnd von Boehmer.

Bislang 25 Corona-Tote, seit die Pandemie begann

Fast alle Benevit-Einrichtungen waren seit Beginn der Pandemie von Corona betroffen, wiesen jedoch verglichen mit anderen Häusern eher niedrige Infektionszahlen auf. Unter den Bewohnern und Klienten gab es seit dem Frühjahr 2020 insgesamt 193 positive Fälle. 25 Bewohner sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. „Jeder einzelne Verlust ist schmerzhaft“, sagt von Boehmer. Die Geschäftsführung ist jedoch überzeugt davon, dass die Folgen weitaus gravierender wären, wenn die betriebseigenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht so konsequent und strikt umgesetzt worden wären.

Schnelltests wirken

Seit Oktober vergangenen Jahres setzt Benevit schon auf die PoC-Antigenschnelltests – deutlich vor Inkrafttreten gesetzlicher Testpflichten in Alten- und Pflegeheimen. Täglich werden alle Mitarbeiter vor Dienstbeginn sowie die Bewohner stichprobenhaft getestet. Daneben muss sich jeder Besucher vor Betreten der Einrichtung einem Test unterziehen. Rund 92 000 PoC-Antigenschnelltests wurden bei BeneVit nun schon gemacht. Davon waren etwa 170 Ergebnisse positiv. Bemerkenswert: Nur ein geringer Teil der Infizierten hatte zu diesem frühen Zeitpunkt bereits Symptome. „Corona-Infektionen konnten somit frühestmöglich erkannt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sehr geringe Fehlerquote

Die Unternehmensgruppe ließ intern die Testgenauigkeit analysieren. Etwa 30 000 der PoC-Tests wurden ausgewertet: Wie zuverlässig sind die Tests? Stimmt ein positives PoC-Ergebnis mit einem darauffolgenden PCR-Ergebnis überein? Das Ergebnis: eine Fehlerquote von gerade einmal 0,16 Prozent – also eine Testgenauigkeit von 99,84 Prozent. Schlussfolgerung: „Die täglichen PoC-Tests und immer ausreichend vorhandenes Schutzmaterial waren und sind in den Benevit-Einrichtungen entscheidende Faktoren im Kampf gegen die Pandemie.“ Die Aussagen mancher Politiker, wonach es letztlich eine Glückfrage sei, ob und wie stark das Virus in einer Pflegeeinrichtung grassiere, mag von Boehmer folglich so nicht stehen lassen „Es braucht immer ein wenig Glück“, sagt er, „aber wir setzen weiterhin auf konsequente Hygieneregeln und unsere erfolgreiche Teststrategie.“

Niemand muss ohne Not isoliert werden

Benevit arbeitet nach dem Hausgemeinschaftskonzept, das vor allem auf dezentralen Strukturen basiert – also ohne zentrale Großküche oder Großwäscherei. Alle Haushaltstätigkeiten werden in den Wohngruppen zusammen mit den Bewohnern erledigt. Somit kann im Falle eines Virusausbruchs jede Wohnung isoliert werden, ohne dass der Alltag der Bewohner eingeschränkt wird.