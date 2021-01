Bei einer Familie aus dem Zollernalbkreis, die am 13. Dezember 2020 aus Südafrika nach Baden-Württemberg eingereist ist, wurde erstmals die mutierte Variante B.1.351 des Coronavirus nachgewiesen. Das teilt am Dienstagnachmittag das Stuttgarter Sozialministerium mit.

Erster bekannter Fall in Deutschland

Den Angaben zufolge handelt es sich damit um den ersten bekannten Fall in Deutschland. Am 18. Dezember 2020 berichtete die südafrikanische Regierung über die Entstehung und rasche Zunahme dieser neuen Variante. Sie wurde erstmals in einer Probe von August 2020 am Ostkap in Südafrika nachgewiesen.

„Die betreffenden Personen kehrten von einem längeren Aufenthalt aus Südafrika nach Baden-Württemberg in den Zollernalbkreis zurück“, teilte ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums teilte am Dienstag in Stuttgart mit. „Nach der Einreise ging die Familie pflichtgemäß in Quarantäne und ließ sich anschließend fünf Tage später testen. Diese Tests fielen negativ aus.“

Milde Krankheitssymptome entwickelt