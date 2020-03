Ab Dienstag, 17. März, und bis zum Ende der Osterferien sind entsprechend dem Erlass des Landes Baden-Württemberg sämtliche Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Die Stadt Hechingen bietet vom ersten Tag an eine Notfallbetreuung an den Kindertageseinrichtungen an. Sie wird für Kinder eingerichtet, deren Erziehungsberechtigte im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten.

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Rettungsdienste, die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung für die Notfallbetreuung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.

Eltern füllen für Notfallbetreuung einen Antrag aus

Die Notfallbetreuung an den Kindertagesstätten und den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum des Kita-Betriebs oder Schulbetriebs sowie einer gegebenenfalls ergänzenden Nachmittagsbetreuung.

Die Stadtverwaltung bittet die Eltern, den entsprechenden Antrag auszufüllen und an die Stadtverwaltung zu senden. Der Antrag ist unter www.hechingen.de abrufbar, für telefonische Anfragen steht Sylvia Sanktjohanser, Telefon 07471/940-134, zur Verfügung.

Sämtliche städtische Einrichtungen sind geschlossen

Ebenfalls ab Dienstag ist die Stadtverwaltung bis auf Weiteres für den direkten Publikumsverkehr geschlossen. Gleichfalls geschlossen sind sämtliche städtischen Einrichtungen und Gebäude. Bürgermeister Philipp Hahn bittet angesichts der Entwicklung des Coronavirus die Bevölkerung um Verständnis für diese Maßnahme: „Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme und die Besonnenheit aller Mitbürger sind notwendig, um diese Krisensituation zu meistern.“

Telefonisch und per E-Mail werden dringende Anliegen entgegengenommen

Zum Schutz der Beschäftigten und der Bevölkerung sind das Bürgerbüro, die Stadtverwaltung, die Büros der städtischen Eigenbetriebe und die Ortschaftsverwaltungen für den Publikumsverkehr geschlossen, aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Bürger werden gebeten, nur dringende Anliegen vorzubringen: „Vieles kann warten.“

Für die Abholung von Dokumenten gilt: Bürgerinnen und Bürger, für die ausgefertigte Personalausweise, Reisepässe oder Waffenbesitzkarten vorliegen, können diese nach vorheriger telefonischer Vereinbarung an der Pforte des Rathauses abholen.

Neue Trauungen werden aktuell nicht angenommen

Einschränkungen gibt es auch beim Standesamt. Bereits vereinbarte Trauungen können stattfinden (wobei maximal zehn Personen im Trauzimmer anwesend sein dürfen), neue Trauungen werden nicht angenommen. Auch die Aussegnungshallen sind geschlossen, Trauerfeiern können nur im Freien stattfinden.

Geschlossen werden sämtliche städtische Einrichtungen. Dazu gehören neben den Schulen und Kindergärten das Hallen-Freibad, die Turn- und Festhallen und das Weiherstadion, die Jugendmusikschule, die Volkshochschule, das Hohenzollerische Landesmuseum, die Stadtbücherei und die städtischen Gebäude, in denen eine Vereinsnutzung stattfindet (Musikvereine, Narrenzünfte, Jugendclubs).

Keine Mahngebühren für ausgeliehene Bücher

Die Stadtbücherei informiert: „Bitte geben Sie ausgeliehene Medien erst dann zurück, wenn die Stadtbücherei wieder geöffnet ist. Es entstehen keine Mahngebühren.“