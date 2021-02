Das Gesundheitsamt in Balingen verzeichnete am Montag 51 Fälle von Covid-19-Infektionen in Burladingen. Das sind beinahe so viele wie in Albstadt (58), wobei Burladingen „nur“ 12 621 Einwohner zählt, Albstadt hingegen 45 465. Die Kreismetropole Balingen verzeichnet bei 34 049 Einwohnern...