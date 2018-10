Rangendingen Coole Sache für die Rangendinger Jugendwehr

Rangendingen / Michael Tschek

In einer 24-Stunden-Übung haben Rangendingens Jugendfeuerwehrwart Tobias Hermann, seine Stellvertreterin Hanna Gnant und das Betreuerteam Einsatzsituationen aus der Arbeit eines Feuerwehralltages mit 13 Nachwuchsfloriansjüngern im Alter zwischen elf und 17 Jahren praxisnah durchgespielt. Höhepunkt war dabei der simulierte Gebäudebrand am Jugendhaus am Samstagabend, dessen Übungseinsatz viele Eltern, Omas und Opas mitverfolgen wollten. Zwischen den Übungen gab es natürlich Zeit für Spiele, gemeinsames Essen, pennen im Gerätehaus auf Feldbetten und in Schlafsäcken, das die Teilnehmer nach 24 Stunden zu dem Fazit kommen ließ „Das war einfach eine coole Sache“.

Sicherlich, eine Anhäufung so vieler Einsätze innerhalb von 24 Stunden wäre für die aktive Rangendinger Feuerwehr ein Szenario, dass so bestimmt keiner wollte. Und trotzdem, in dieser kurzen Zeit, den Jugendlichen die Möglichkeiten aufzuzeigen, was sein könnte war genau die Absicht von Jugendwart Tobias Hermann, der zusammen mit Fabian und Leo Vötsch die Übungsthemen vorbereitet hatte.

So ging es dann auch gleich in die Vollen: Samstagmorgen 10 Uhr, kurzes Antreten, Feldbetten aufbauen und Schlafräume einrichten. Mitten in dieser Arbeit ging auch schon der erste Alarm runter: Verlorene Ladung von einem Getränkelaster in Höfendorf beim Gemeindehaus, was für die zwei Mädchen und elf Jungs bedeutete, raus aus den Zivilklamotten, rein in die Einsatzkleidung und ab aufs Fahrzeug. Wieder zurück, blieb nur kurze Zeit, um ihren persönlichen Bereich einzurichten, denn um 11.30 Uhr hieß es eine Stunde Theorie in Gerätekunde. Bei Spagetti mit Hackfleischsoße, vorzüglich zubereitet von Michael Heinzelmann, gab es die erste Verschnaufpause.

Für den älteren Feuerwehrnachwuchs gab es anschließend die erste großer Herausforderung. Das Übungsszenario sah nämlich vor, abgestürzte Personen im Überlaufbecken am Stausee zu bergen. Mit Martinshorn und Blaulicht wurde das Objekt mit dem LF 10 und MTW 2 zügig angefahren. Klare Anweisung von Tobias Hermann und Hanna Gnant und schon ging es los, die Steckleiter zusammen zu bauen sowie Ina Holderied und Daniel Schmid auf den Abstieg in das Überlaufbecken vorzubereiten. „Die Sicherheitsknoten werden bei jeder Übungsstunde bei uns immer wieder aufs Neue geübt“, meinte die stellvertretende Jugendleiterin Hanna Gnant.

Der größte gemeinsame Einsatz stand den 13 aber noch bevor, denn um 18 Uhr ging im Gerätehaus der Alarm runter: Gebäudebrand im Jugendhaus in der Heimgartenstraße. Dort wurde unmittelbar danach die Nachwuchsfeuerwehr von Eltern und Großeltern erwartet, die das Szenario mitverfolgen wollten.

Nach der Rückkehr ins Feuerwehrhaus konnten die Mädchen und Jungs nach einem gemeinsamen Vesper eigentlich einen entspannten Abend entgegensehen. Aber nur eigentlich, denn Tobias Hermann und sein Team hatten sich noch einen Nachteinsatz am Wanderparkplatz ausgedacht.

Die kurze Nacht war bereits um 6 Uhr vorbei, und zwar mit der letzten von insgesamt neun Übungsszenen, dieses Mal einem simulierten Flächenbrand. Nach einem gemeinsamen Frühstück und dem Aufräumen ging man anschließend zwar müde aber zufrieden auseinander.