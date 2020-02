Der beliebte deutsche Schauspieler und Sänger Uwe Ochsenknecht hat als Schirmherr die Gewinner des „Top 100 Optiker 2020/2021“-Wettbewerbes ausgezeichnet. Anlässlich der feierlichen Gala-Veranstaltung in Düsseldorf händigte er den strahlenden Preisträgern ihre Urkunden aus.

Gala mit Hechinger Beteiligung

Aus Hechingen gehört auch in diesem Jahr erneut die Firma Optometrie-Zentrum City Optik Schlay zum erlesenen Kreis der Preisträger. Ermittelt und vergeben wird die Auszeichnung von der unabhängigen Jury aus Wissenschaft und Marketing, repräsentiert vom unabhängigen Institut für innovative Marktforschung, BGW in Düsseldorf. Familie Schlay und Team erfüllt die Auszeichnung mit Stolz. Und sie ist ihnen Verpflichtung, auch in Zukunft ganzheitlich und präventiv für gesundes Sehen und Wohlbefinden ihrer Kunden zu sorgen. Das Bild von der Preisverleihung zeigt von links: Benjamin Schlay, Kerstin Eller, Schirmherr Uwe Ochsenknecht, Ingrid Schlay und Wolfgang Schlay.