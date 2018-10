Boll Chor „panta rhei“ feiert 20-jähriges Bestehen

Boll / Von Christian Steinhilber

Seit 20 Jahren gibt es nun den Bollemer Chor „panta rhei“, und der Name, den er sich einst selbst gab, könnte nicht treffender sein. Dieser bedeutet nämlich „alles fließt“. Und in einer 20-jährigen Chorgeschichte ist natürlich auch viel Wandel enthalten.

Umso schöner, dass der Chor zu seinem Jubelkonzert alle ehemaligen Sängerinnen und Sänger eingeladen hat – die aus den Anfangszeiten, als sich Eltern zu einem Elternchor fürs 25. Jubiläum des Kindergartens St. Nikolaus zusammenfanden und dann auch für die musikalische Gestaltung des Krippenspiels oder von Familiengottesdiensten sorgten.

Musikalisch ging es da noch etwas einfacher zu. Die Professionalisierung hielt dann mit dem ersten Chorleiter Einzug. Dieser war Michael Binder, und schon damals gab es dann wöchentliche Proben. Binder wurde dann abgelöst von Oliver Simmendinger, der wie sein Vorgänger einige Jahre den Chor leitete. Seit 2008, und damit ihr zehntes Jubiläum feiernd, ist die aktuelle Chorleiterin Daria Pflumm dabei. Mit ihr legten die Sängerinnen und Sänger ihren Schwerpunkt immer mehr auf neue geistliche Musik. Oder wie sie selber sagen, ging es in den 20 Jahren von neueren Gotteslobliedern zu mehrstimmigen, modernen, spirituellen Werken, deren Komponisten alle noch leben.

Einen Einblick in ihr Repertoire gewähren die 16 Sängerinnen und vier Sänger nun also am Samstag, 27. Oktober, in der St. Nikolauskirche in Boll. Hier liegen die Wurzeln, auch wenn die Chormitglieder sich heute aus Sängerinnen und Sängern vom Balinger Raum bis ins Killertal zusammensetzen. Um 19 Uhr wird das Konzert starten. Im Anschluss folgt ein kleiner Umtrunk im Pfarrhaus für alle Gäste. Unterstützt wird der Chor „panta rhei“ dabei auch vom professionellen Klarinettenquartett „Clarisono“. Der musikalische Abend ist also sicher einen Besuch wert.

Das zeigten schon die anderen Auftritte, die übers Jahr verteilt sind. So kann man den Chor bei Gottesdiensten und bei Patroziniumsfeiern singen hören, aber auch der Auftakt zum Jubiläumsjahr in der evangelischen Johanneskirche war sehr gelungen.