Hechingen Chinesische Richter zu Gast unterm Zoller

Hechingen / Hardy Kromer

Eine chinesische Richterdelegation traf sich in der Heiligkreuzstraße zum Austausch mit Hechinger Juristenkollegen.

Wie man am Hechinger Landgericht versucht, im Zivilprozess Streitigkeiten gütlich beizulegen – und wie man das im Gegensatz dazu am Oberen Volksgericht der chinesischen Provinz Henan macht – darüber tauschten sich Juristen aus Hechingen und aus dem Reich der Mitte am Mittwochvormittag im Saal der Hechinger Staatsanwaltschaft aus. Den Rahmen für den juristischen Workshop bot der chinesisch-deutsch Richteraustausch der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der eine zehnköpfige Richterdelegation aus der Volksrepublik derzeit nach Baden-Württemberg führt.

Ob da feine oder grobe Unterschiede in Sachen Rechtsstaatlichkeit zutage traten? Wir wissen es nicht. Beim Seminar blieben die Juristen unter sich. In aller Öffentlichkeit wurden davor Geschenke und Komplimente ausgetauscht. Bürgermeister Philipp Hahn und Landgerichtspräsidentin Luitgart Wiggenhauser begrüßten die zehn chinesischen Richter um ihren Delegationschef Zhang Yongjian, den Vorsitzenden des 4. Zivilsenats des Obersten Volksgerichts der Volksrepublik China.

Hahn bedauerte, selbst noch nie in China gewesen zu sein, erwähnte aber, dass Luitgart Wiggenhauser nach ihrem letztjährigen China-Besuch im Rahmen des Austausches von einem „eindrucksvollen Land“ berichtet habe. Das Stadtoberhaupt stellte die Stadt Hechingen kurz vor, berichtete von den Kontakten nach China durch die medizintechnische Industrie und durch Burg-Hohenzollern-Touristen und äußerte die Hoffnung, dass Hechingen mit der Burg (die die Gäste schon am Dienstag besuchten) den Chinesen als die schönste Station ihres Baden-Württemberg-Besuches in Erinnerung bleibe. Delegationschef Zhang Yongjian blieb diplomatisch: „Man muss erst die letzte Station abwarten.“ Immerhin sind die Asiaten unter anderem auch in Stuttgart, in Freudenstadt, im Ravensburg, in Metzingen und am Bodensee zu Gast.

Hahn gab auch einen Einblick in die Gewaltenteilung in der Kommunalpolitik. Der Bürgermeister, so führte er aus, bestimme nicht alles. Viele wichtige Entscheidungen treffe der Gemeinderat. Mit Blick auf Hechingen stellte er jedoch zufrieden fest: „Das Stadtparlament stimmt fast immer zu 100 Prozent den Vorschlägen des Bürgermeisters zu.“ Hahn betonte außerdem die Wichtigkeit des Landgerichts und des Amtsgerichts für die Stadt. Die Dezentralität und Nähe der Justizbehörden bringe den Bürgern große Vorteile.

Delegationsleiter Zhang bedankte sich für die Warmherzigkeit und die Gastfreundschaft, die seine Gruppe in Hechingen erfahren habe und rühmte die „sehr schöne Landschaft“. Als Gastgeschenke überreichte er Philipp Hahn einen vergoldeten Teller mit einer Abbildung des Obersten Volksgerichts und eine Krawatte, die mit einer tausend Jahre alten Technik gewebt worden sei. Zhang und seine Richterkollegen durften sich über „Hechinger Tassen“, Pralinen aus der Hofkonditorei und Schnäpsle aus Obst von der Zollernalb freuen.

Nach dem Mittagessen im „Lamm“ in Stein fuhren die Chinesen weiter nach Freudenstadt. Heute sind sie in Heilbronn zu Gast.