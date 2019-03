Hechingen Lumpen machen Hechingen zur Swinger-Stadt (mit Video)

Hechingen / Sabine Hegele

Lumpenmontag: Großinvestoren aus dem Prinzling wollen mit der EJL direkt am Obertorplatz bauen.

An Ideen hat es in Hechingen noch nie gemangelt, allein an der Umsetzung haperte es meist. Das soll jetzt anders werden: Die Prinzlinglumpen haben den ultimativen Tipp zur Belebung der Innenstadt – ein Swinger-Club muss her. Großinvestoren aus dem Rotlichtmilieu haben sie an der Hand und mit der EJL einen interessierten Bauträger. Und einen Namen für das Etablissement ist auch schon gefunden: Chez Philipp!

Bis am Obertorplatz tatsächlich gebaut werden kann, kann man die Nachfrage schon mal mit mobilen Schlafkabinen ausloten. 25 Euro kostet die Kuschelstunde. Bei Problemen intimen Charakters stehen mit den Doktoren Jetter und Löffler zwei Fachärzte für Gynäkologie und Geschlechtskrankheiten zur Verfügung.

Ganz wichtig: Die Schlafkabinen werden mit unbeschlagenen Pferden leise durch die Hechinger Lärmschutzzonen gezogen. Na, das ist doch mal was! Eine wirklich gute Möglichkeit, die Stadt mit Leben zu füllen.

Was die Lumpenschar an diesem windigen Montag noch so parat hatte? Jede Menge Lumpenvesper und noch mehr feine Tröpfchen zum Nachspülen. Wärmende Öfen und offene Feuerstellen – und vor allem ganz viel gute Laune!

Gerne ließ sich das närrische Volk außerdem von den durch die Stadt ziehenden Musikgruppen den Marsch blasen (wie immer vereinten die sich am frühen Abend zu einem berauschenden Monsterkonzert vor dem Rathaus).

In den Tag gestartet war das Lumpenvolk traditionell mit dem Schminken bei den Zoller-Hexen und dem Kuttelessen bei der Narrhalla.