Verschoben hat das Amtsgericht Hechingen einen Prozess wegen der Veröffentlichung eines Haftbefehls.

Mittwoch, 27. März, 10 Uhr. Vor dem Hechinger Amtsgericht soll die Verhandlung beginnen gegen einen Mann aus dem Raum Hechingen, dem vorgeworfen wird, widerrechtlich einen Haftbefehl veröffentlicht zu haben. Wie es längst üblich ist: über Facebook. Es geht um einen der Haftbefehle, den die sächsische Justiz im vergangenen Spätsommer erlassen hat, nachdem im August in Chemnitz ein 35-Jähriger zu Tode kam. Die Gewalttat hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nicht minder aufsehenerregend war anschließend, dass ein Haftbefehl plötzlich in den sogenannten sozialen Netzwerken kursierte. Das geschah selbstredend widerrechtlich. Und der sächsische Justizbeamte, der als Verursacher ermittelt wurde, bekam daraufhin seine Entlassung. Bis dahin wurde der Haftbefehl freilich munter weiterverbreitet.

Unter anderem, so haben die Strafverfolgungsbehörden ermittelt, soll ein Mann aus dem Raum Hechingen mitgemischt haben. Der hätte am Mittwoch, 27. März, um 10 Uhr vor dem Amtsgericht stehen sollen. Dazu ist es allerdings nicht gekommen. Der Termin sei verschoben worden, wurde der HZ vom Richter mitgeteilt. Wieso, weshalb und warum, das war nicht zu erfahren. Ganz offenkundig hatte der Vorsitzende die Nachricht selbst erst unmittelbar vor Verhandlungsbeginn bekommen. Immerhin so viel war klar: Der neue Termin soll Anfang Mai sein.

Zum Prozess ist es in diesem Fall erst deshalb gekommen, weil der weitergabefreudige Mann aus dem Raum Hechingen den Strafbefehl, der ihm auferlegt worden ist, nicht akzeptiert hat. Dies bedeutet in der Folge, dass in einer Verhandlung geklärt werden muss, ob sich der Mann tatsächlich eines Vergehens schuldig gemacht hat. Der Betreffende ist am Mittwoch nicht vor Gericht erschienen, muss also von der Terminverschiebung gewusst haben. Unklar blieb, ob er unter Umständen den Strafbefehl doch akzeptiert hat.

Ob oder ob nicht – das Thema dürfte sowieso nicht erledigt sein. Denn zwei brisante Begleitumstände gibt es: Der Mann, dem vorgeworfen wird, widerrechtlich an der Weiterverbreitung des sächsischen Strafbefehls beteiligt gewesen zu sein, ist zum einen Polizeibeamter, und zum anderen ist er AfD-Kandidat für einen Gemeinderat und den Kreistag. Sollte er den Strafbefehl akzeptiert haben, oder sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnte das Auswirkungen haben – berufliche und politische.