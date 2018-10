Hechingen Caritas und Dekan weihen „Glücksgriff“ ein

Hechingen / Von Melanie Steitz

Die Caritas betreibt seit Montag ein neues Second-Hand-Geschäft. Dieser „Glücksgriff“ soll auch Begegnungsstätte sein.

Heiteres Stimmengewirr, stöbernde Frauen und Männer, angeregte Gespräche am Häppchen-Buffet: Die Eröffnung des Second-Hand-Kleiderladens am Montag gelang sehr gut. „Glücksgriff“ heißt der neue Laden der Caritas in der Schloßstraße 21. Eine weiß-rote Luftballon-Girlande am Eingang deutete auf den feierlichen Anlass hin.

Gegen Mittag befand Caritas-Mitarbeiterin Diana Wolf bereits zufrieden: „Der Verkauf hat rege angefangen.“ Und tatsächlich: Nachdem der offizielle Teil der Veranstaltung beendet war, begannen viele der rund 50 Gäste, sich umzusehen und das ein oder andere Teil zu erwerben.

Studenten schlagen Namen vor

„Danke, dass Sie gekommen sind und mit uns diesen Tag feiern möchen“, hob Elmar Schubert, Geschäftsführer des Caritasverbandes für das Dekanat Zollern, im Beisein der Besucherschar hervor. Ohne die vielen Sachspenden und die finanzielle Unterstützung sei das Projekt „Glücksgriff“ nicht möglich gewesen. Studenten der Hochschule Albstadt hatten dem Laden zu seinem Namen verholfen und Vorschläge für das Interieur im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten geliefert, so Schubert. Mode „für den kleinen Geldbeutel“ für Jedermann wird nun dort geboten.

Begegnungsstätte als Vision

Der Laden wird aber nicht nur eine reine Verkaufsfläche sein, sondern auch eine Begegnungsstätte. Angedacht seien laut Schubert zum Beispiel Näharbeiten mit geflüchteten Menschen. Caritas-Mitarbeiterin Margarita Sommerfeld schweben diesbezüglich Einheiten zu speziellen Themen, wie Weihnachten oder dem Oktoberfest, vor.

Acht Nähmaschinen gibt es. Verkaufte Ware, die noch an ihre neuen Besitzer angepasst werden muss, kann bei den wöchentlichen Treffs geändert werden, erläutert Ursula Koschak. Sie ist für den Tafel- und neuen Second-Hand-Laden der Caritas zuständig. Kunden der einstigen „Kleiderkammer“ (Schadenweilerstraße 17), dem Vorgänger von „Glücksgriff“, sind unter anderem Witwen mit geringer Rente oder Männer, deren Frauen gestorben sind und die sich nun allein einkleiden müssen.

Mit Koschak sind es insgesamt fünf Mitarbeiter im Kleidungsgeschäft. Die 58-Jährige ist froh, wenn im unteren Teil des Gebäudes, wo der Tafelladen untergebracht ist, Wartende nicht mehr auf der Straße stehen müssen, wenn es regnet oder schneit. Sie können einfach in den Second-Hand-Laden hinein kommen und die Zeit im Bereich „Nimm ein Buch, gib ein Buch“ auf Sitzgelegenheiten überbrücken. Auch eine Kinderspielecke ist vorgesehen.

Lesungen und Ausstellungen

Begünstigt wird die multikulturelle Begegnungsstätte vor allem durch den Publikumsverkehr unterschiedlicher Nationalitäten. Auch Lesungen und Vernissagen sind angedacht. Im hinteren Büro des neuen Ladens wird ein Caritas-Mitarbeiter voraussichtlich einmal wöchentlich zu sozialen Problemen beraten, wie der plötzlichen Schwangerschaft und betreutes Wohnen pflegebedürftiger Eltern. Der Rest ist Zukunftsmusik. „Ach, ich hab da Ideen ohne Ende“, sagt Koschak und lacht.

Zwei Monate hat es gedauert, bis die Fans der „Kleiderkammer“ das Domizil in der Schloßstraße betreten durften. Schubert und Koschak wurden bereits vor der Eröffnung von einigen Hechingern gefragt, wann der neue Laden denn fertig sei, weil diese bereits Winterkleidung einkaufen möchten.

Abschlag von 50 Prozent

Inhaber sogenannter Berechtigungskarten für den Tafelladen erhalten beim Kauf von Kleidung und Schuhen sogar einen satten Rabatt: Sie bezahlen die Hälfte auf dort angegebene Preise.

180 solcher Berechtigungskarten sind laut Koschak aktuell ausgegeben. 50 Ausweis-Inhaber besuchen täglich den Tafelladen in der Schloßstraße. Die anderen kauften bisher vor allem im Second-Hand-Laden ein. Das ehemalige Haus, in dem dieser früher untergebracht war, wurde wegen Erweiterungsplänen des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth abgerissen.

Brandwand kurzfristig eingebaut

Im Vorfeld der gestrigen Eröffnung gab es viel zu erledigen, erläutert Koschak. Am Sonntag wurden sogar noch Luftballons aufgehängt und durch den Laden gewischt. Aufgrund einer kurzfristigen Benachrichtigung über Sicherheitsauflagen wurde die Verbindungsmauer zwischen dem Unter- und Obergeschoss abgerissen. Eine Bisinger Firma war dann direkt bereit, so die 58-Jährige, eine spezielle Brandwand einzubauen.

Aber es ging ja noch alles gut. Pünktlich um zehn wurde der Laden am Montag eröffnet. Im Rahmen der Feier nahm Alexander Halter, Leiter des Dekanats Zollern, auch einen mit Weihwasser gefüllten Aspergil in die Hand, ging durch die Runde der Versammelten und segnete die Einrichtung und damit involvierten Menschen.

Erstes Fazit einer Kauflustigen, Ingrid Gruler, die zugleich auch SPD-Stadträtin ist: „Der Laden ist super geworden.“ Sie denke schon, dass die Stadt ein solches Geschäft benötige. Und so entdeckte die Hechingerin spontan auch schon das erste Teil für sich: einen braunen Pullover mit weißen, eleganten Verzierungen. Der Preis? Fünf Euro. Und die Bestandteile? 50 Prozent Baumwolle und nur 15 Prozent Polyester. Das passt. Ein echter Glücksgriff.