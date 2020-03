Die Stadt Burladingen erhält aus dem Landesförderprogramm „Wasserschutz und Altlasten“ einen Zuschuss in Höhe von 2,701 Millionen Euro für den Ausbau und die Erweiterung der Kläranlage sowie weitere 64 000 Euro im Bereich der Versorgung mit Bodenseewasser. In den Ausbau und die Erweiterung der Kläranlage investiert die Stadt Burladingen insgesamt rund 6,2 Millionen Euro, davon zirka drei Millionen Euro in einem ersten Abschnitt in diesem Jahr.

Röhm: „Mehr als jemals zuvor“

Das Förderprogramm des Landes im Bereich „Wasserschutz und Altlasten“ ist dieses Jahr mit knapp 190 Millionen Euro ausgesattet – mehr als jemals zuvor. Mit diesen Mitteln, so der CDU-Wahlkreisabgeordnete Karl-Wilhelm Röhm, werden Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Euro in den Kommunen ausgelöst, in einem Bereich, der zu den Kernbereichen kommunaler Daseinsvorsorge gehört. „Diese Fördermittel“, so Röhm, „kommen den Bürgern zugute, denn wir alle sind auf eine gut funktionierende Wasserversorgung und effizienten Hochwasserschutz angewiesen.“

