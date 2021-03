„Wir wollen endlich wieder aufmachen“ , nichts wünscht sich Burgverwalterin Anja Hoppe derzeit mehr. Doch aus dem Osterausflug auf die Burg Hohenzollern wird nach den aktuell geltenden Corona-Verordnungen nichts. Über Ostern sind strikte „Ruhetage“ angeordnet, zudem steigen die Inzidenzwerte. Baden-Württemberg hat die 100er-Grenze inzwischen überschritten.

Öffnen, schließen, öffnen – Burgverwalterin braucht Planbarkeit

Im April zu öffnen, so Hoppe, sei betriebswirtschaftlich einfach nicht sinnvoll. Auch die Mitarbeiter müssten planen können. Die große Hoffnung der Burgverwalterin liegt jetzt auf dem 1. Mai. Was ihr fehlt: Klar, das Virus ist nicht vorhersehbar. „Aber wir bräuchten von Politikerseite gerade in dieser Unplanbarkeit einen Plan.“

