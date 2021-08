Heike Hänsel, seit 2005 Linke-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen, zu Besuch in Hechingen. Vor der Bundestagswahl am 26. September möchte sie den Bürgerinnen und Bürgern der Zollernstadt noch an einem Info-Stand Rede und Antwort stehen. © Foto: Hegele