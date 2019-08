Die Hechinger Bürgerstiftung hat bürgerschaftliche Initiativen wieder mit insgesamt 3000 Euro unterstützt. Jetzt hat die Spendenübergabe stattgefunden.

Lego-Technik-Aktion der Grundschule Stetten, Foodsharing, 72-Stunden-Aktion der Ministranten und der Tafelladen: Für vier Projekte, die die Bürgerstiftung Hechingen aktuell unterstützt, hat der Stiftungsrat jetzt die Förderbescheide vergeben.

Der Stiftungsratsvorsitzende, Bürgermeister Philipp Hahn, hieß eine große Runde im Rathaus willkommen. Vom Stiftungsvorstand waren Franz Ermantraut, Dr. Marianne Schöneberger-Breucha, Michael Knaus und Lars Sunnanväder anwesend. Als Stiftungsberater war Christian Berggold von der Sparkasse Zollernalb da. Deren Stiftung „Ich stifte Zukunft“ verwaltet die Bürgerstiftung treuhänderisch.

Von der Grundschule Stetten waren Schulleiterin Ursula Kleinmaier und Elternbeiratsvorsitzende Johanna Merz gekommen. Unterstützt wird die AG „Lego we do Technik” der Nachmittagsbetreuung. Hierfür werden neun spezielle Lego-Sets angeschafft, mit denen jeweils ein kleines Fahrzeug gebaut werden kann, das über Tablet-PC programmiert und bewegt wird. Für die praktische Heranführung an die Digitalisierung gibt es 1000 Euro von der Bürgerstiftung.

Ein Foodsharing-Projekt haben das Ehepaar Kristina und Michael Zinnebner und Bernhard Wiegmann aus Weilheim aufgebaut. Die Verteilung von kostenlosen Lebensmitteln läuft gut. Künftig soll hierfür ein Holzhäuschen eingerichtet werden. Großes Ziel der Gruppe ist es, nach Vorbild einer Initiative in Stuttgart ein entsprechendes Kaffee einzurichten. Die Bürgerstiftung unterstützt das Projekt mit 500 Euro.

Ebenfalls 500 Euro bekommen die Ministranten der Kirchengemeinde St. Luzius für das ihr Projekt „Hechingen ist bunt“ im Rahmen der 72-Stunden-Aktion. Ulrike Stoll-Dyma, Hannah Dyma und Julian Wirth nahmen den Förderbescheid entgegen.

Der Tafelladen der Caritas in der Hechinger Schloßstraße will künftig auch Pflege- und Kosmetikprodukte anbieten, wie dessen Leiterin Ursula Koschak erläuterte. Dafür bekam der Tafelladen von der Bürgerstiftung nun 1000 Euro.