Hechingen Bürgermeisterwahl: Mittwoch endet die Frist

Hechingen / Hardy Kromer

Heute um 18 Uhr endet die Frist für Bewerber ums Hechinger Bürgermeisteramt. Gleich danach tagt der Wahlausschuss.

Manchmal tauchen Bewerber für ein Bürgermeisteramt in letzter Minute auf – oder zumindest am letzten Tag. Um seinen Hut für den Hechinger Urnengang am 29. April noch in den Ring zu werfen, muss man heute bis 18 Uhr tätig werden und seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus eingereicht haben. Denn schon eine halbe Stunde später, um 18.30 Uhr, tagt im Ratssaal der Gemeindewahlausschuss, um darüber zu entscheiden, welche Kandidaturen zugelassen werden.

Dann wird man auch wissen, ob es bei dem Dreierfeld bleibt, das sich auch am Dienstag noch abgezeichnet hat. Position 1 auf dem Stimmzettel (und die Favoritenrolle sowieso) hat sich der Erste Beigeordnete Philipp Hahn gesichert. Der 38-Jährige, der kommissarisch schon seit einem knappen Jahr als Hechinger Rathauschef fungiert, hat seinen Wahlkampf just vor Wochenfrist eröffnet, als er auf dem Hechinger Wochenmarkt mit der Verteilung seines Wahlprospektes begann. Nächsten Montag beginnt Hahn dann seine Tour durch die Stadtteile.

Was Steffi und Boris posten

Noch keine Termine angekündigt hat die 61-jährige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Petra Koch. In Hechingen gezeigt hat sich die Bewerberin aus Balingen aber schon, unter anderem bei der Kneipennacht und bei der Schwimmbad-Einweihung. Davon berichtet sie auf Facebook: „Heute Wahlkampf in Hechingen, war ein super toller Tag, (...) jede Menge nette Leute getroffen. (...) Ich glaube, ich war die letzte, die man rausgeschmissen hat zusammen mit den Freiburger Stelzenläufern.“ Auch ihre erste Begegnung mit Philipp Hahn bei dieser Gelegenheit würdigt sie: „Schade, dass er mein Konkurrent ist, als Wahlunterstützer wäre er mir lieber gewesen.“ Im Übrigen kokettiert die gebürtige Mannheimerin in dem sozialen Netzwerk schwer mit ihrer entfernten Verwandtschaft mit den Tennisstars Boris Becker und Steffi Graf, deren Facebook-Einträge Petra Koch kräftig teilt.

Im Netz lautstark präsent ist auch die landesweit aktive Dauerkandidatin Fridi Miller aus Sindelfingen. Freilich beschäftigt sich die selbsternannte „Aufdeckungspolitikerin“ mehr mit angeblichen Korruptions- und Kinderhandel-Skandalen von Angela Merkel und deren Regierungsmitgliedern sowie mit der Anfechtung anderer von ihr verlorenen Bürgermeisterwahlen als mit ihrer eigenen Kandidatur in Hechingen.