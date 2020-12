Die Bürgermeisterwahl in Rangendingen rückt unaufhaltsam immer näher. Am Sonntag, 13. Dezember, ist es dann so weit, die rund 5200 Einwohner zählende Gemeinde wählt ihr neues Oberhaupt. Doch zuvor beleuchtet die Hohenzollerische Zeitung Kandidat Manfred Haug fernab seines inhaltlichen Programms...