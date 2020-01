10.00 Uhr: Die Gemeinde Jungingen liegt noch unter einer Nebelglocke. Noch gut acht Stunden, dann wird man klarer sehen, wer der neue Bürgermeister wird. Seit zwei Stunden ist das Wahllokal geöffnet, um 18 Uhr schließt es.

Die Karten werden neu gemischt: In der Hoffnung darauf gehen diejenigen, denen das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Junginger Bürgermeisterwahl am 15. Dezember nicht so sehr geschmeckt hat, heute in die Neuwahl. Allerdings: Die Spieler, die am Tisch sitzen, sind dieselben wie vor vier Wochen. Insofern ist das Potenzial für eine Neuverteilung der Stiche nicht unendlich.

Steigt die Wahlbeteiligung?

Eine Steigerung der Wahlbeteiligung – ja, die könnte das Resultat wohl am stärksten beeinflussen. Im ersten Wahlgang lag sie bei – mit Blick auf die spannende Konstellation bescheidenen – 67,1 Prozent. Da ist noch Luft nach oben. Deshalb bemühten sich die drei Wahlkämpfer nach der Atempause über die Feiertage auch verstärkt darum, bisherige Nichtwähler, Wankelmütige und Unentschlossene von sich zu überzeugen.

Als Indiz für das Interesse der Wählerschaft gilt gemeinhin die Nachfrage nach Wahlscheinen für die Briefwahl. Die deutet freilich eher auf eine einigermaßen unveränderte Wahlbeteiligung hin. Laut Meike Simmendinger, die die Wahl im Junginger Hauptamt federführend organisiert, sind bis Freitag, 12 Uhr, genau 120 Wahlscheine beantragt worden. Beim ersten Wahlgang waren es 116 gewesen. Nur ein geringfügiges Plus also. Wahlberechtigt sind diesmal genau 1109 Jungingerinnen und Junginger. Das sind vier mehr als beim ersten Wahlgang.

Oliver Simmendinger auf der Poleposition

Das Wahllokal im Rathaus ist seit 8 Uhr geöffnet und schließt um 18 Uhr. Als Ausgangsbasis für den zweiten Wahlgang muss allemal das Ergebnis des ersten herhalten: Am 15. Dezember hatte der Diplom-Betriebswirt (BA) Oliver Simmendinger aus Jungingen mit 44,9 Prozent (331 Stimmen) Platz eins belegt. Auf Rang zwei kam der Diplom-Verwaltungswirt (FH/Polizei) Jürgen Kleinmann, ebenfalls aus Jungingen, mit 37,3 Prozent (275 Stimmen) ins Etappenziel. Mit deutlichem Abstand Dritter wurde Michael Stehle, der Diplom-Verwaltungswirt (FH) aus Weildorf, mit 17,9 Prozent (132 Stimmen).

Wenngleich Oliver Simmendinger am Abend des 15. Dezember der gefeierte und beglückwünschte Etappensieger war, brauchte der Junginger Musikverein seine Instrumente nicht für ein Ständchen auszupacken. 44,9 Prozent reichten eben nicht für die benötigte absolute Mehrheit.

Diesmal reicht die einfache Mehrheit

Heute ist das anders. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit zum Sieg. Ganz simpel: Wer die meisten Stimmen bekommt, wird Bürgermeister. Wahlbier wird am Sonntagabend – je nach Wetter im oder vor dem Gemeindesaal – auf jeden Fall fließen, und auch am Ständchen gibt es diesmal keine Zweifel.

Gegen 18.30 Uhr könnte das Ergebnis feststehen

Wann es soweit sein wird? Vor vier Wochen war die Zählkommission um 18.25 Uhr fix und fertig. Fünf Minuten später verkündete Bürgermeister Harry Frick das Ergebnis. Das mag als Richtschnur gelten, wenngleich Meike Simmendinger ein wenig bremst: „Damals war es auch ein glatter Durchmarsch. Alle Zahlen haben auf Anhieb gestimmt.“ Das dürfe sich zwar gerne wiederholen, könne aber nicht versprochen werden. Nur auf eines ist Verlass: „Am Sonntag wird definitiv feststehen, wer die Gemeinde zukünftig führen wird“, schreibt Harry Frick in seinem Wahlaufruf im Amtsblatt. Und zwar zunächst acht Jahre lang, beginnend mit dem 1. März.

Tage lang wird der Wahlsieger vom Sonntag Zeit haben, sich auf seinen Amtsantritt vorzubereiten. Dieser erfolgt am 1. März. Für Harry Frick ist am 29. Februar Schluss.