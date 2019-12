Am Mittwochabend um 18 Uhr tagte in Jungingen erneut der Gemeindewahlausschuss und stellte fest: Bei der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. Januar, wird das Kandidatenfeld dasselbe sein wie beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag. Erneut stehen auf dem Stimmzettel: der 41-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) Michael Stehle aus dem Haigerlocher Stadtteil Weildorf, der 47-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH Polizei) Jürgen Kleinmann aus Jungingen und der 44-jährige Diplom-Betriebswirt (BA) Oliver Simmendinger, ebenfalls aus Jungingen. Wie angekündigt, haben alle drei Bewerber ihre Kandidatur aufrechterhalten, und eine neue ist nicht dazugekommen.

Oliver Simmendinger hatte den ersten Wahlgang gewonnen

Der erste Wahlgang hatte keine Entscheidung gebracht, weil kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit erreicht hatte. Für die meisten Beobachter einigermaßen überraschend hatte Oliver Simmendinger mit 331 von 738 gültigen Stimmen (44,9) Prozent als Etappensieger reüssiert. Auf Platz 2 folgte mit 275 Stimmen (37,3 Prozent) Jürgen Kleinmann. Mit Rang 3 begnügen musste sich Michael Stehle mit 132 Stimmen (17,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung hatte 67,1 Prozent betragen.

Kleinmann, am Wahlabend bitter enttäuscht über seinen zweiten Platz, hatte eine Nacht lang gebraucht, um sich zur Aufrechterhaltung seiner Kandidatur zu entschließen. Dann stellte er fest: „Es wäre das Falscheste, jetzt aufzuhören.“ Der Drittplatzierte Michael Stehle hatte noch am Wahlabend bekräftigt, dass Aufgeben nicht seine Sache sei, und einen verschärften Wahlkampf angekündigt, um die Unterschiede zwischen den Bewerbern herauszuarbeiten. Dass Oliver Simmendinger weiterhin seine Chance wahrnehmen will, bedarf keiner weiteren Erklärung. Er will die verbleibende Zeit dazu nutzen, weitere Wähler von sich zu überzeugen, indem er zusätzliche Themen aufgreift.

Bei der Neuwahl reicht einfache Mehrheit

Bei der Neuwahl fällt auf jeden Fall eine Entscheidung. Am 12. Januar reicht die einfache Stimmenmehrheit.

