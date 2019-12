Die Überraschung über das Ergebnis der Junginger Bürgermeisterwahl, das Oliver Simmendinger als hohen Stimmensieger hervorgebracht hatte (331), dürfte am Montagmorgen verflogen gewesen sein. Und die Enttäuschung bei den Unterlegenen? Wie die HZ berichtete, hatte der zweitplatzierte Jürgen Kleinmann mit seinen 275 Stimmen in der Wahlnacht zunächst offen gelassen, ob er seine Kandidatur aufrecht erhält, und ob er zu einem zweiten Wahlgang antritt.

„Alter Fußballspieler“ geht in die zweite Halbzeit

Anderntags sah’s anders aus. „Ich bin ein alter Fußballspieler und da ist klar, dass man in die zweite Halbzeit geht“, sagte der 47-jährige Junginger gegenüber der HZ. „Noch ist nichts entschieden.“

Er habe, erklärte er, nicht etwa damit gerechnet, die Wahl beim ersten Urnengang für sich entscheiden zu können, aber eine höhere Stimmenzahl, die habe er sich doch versprochen. Ja, er sei angesichts des Zahlenverhältnisses im ersten Augenblick schon enttäuscht gewesen. Andererseits liege er nicht so weit von Simmendinger entfernt. Da sei bei einem zweiten Wahlgang noch alles offen. Und sein eigenes Resultat könne sich ja sehr wohl sehen lassen: „Damit kann man absolut leben.“

Kleinmann kündigt Weihnachtspause an

Er verstehe die 275 Stimmen auch als einen Auftrag derjenigen, die ihn gewählt haben, seine Kandidatur fortzusetzen. „Es wäre das Falscheste, jetzt aufzuhören.“ Wird sich der Diplom-Verwaltungswirt (Polizei) nun mit voller Kraft in den weiteren Wahlkampf stürzen? „Nein“, meint Kleinmann, „die Leute sollen jetzt zur Ruhe kommen und in Ruhe Weihnachten und Silvester feiern, ohne dass das Thema Wahl auf den Tisch kommt.“

Am 3. Januar gehe es dann weiter. Er wolle Überzeugungsarbeit leisten, wolle aber vor allem versuchen, die bisherigen Nichtwähler zu mobilisieren – rund ein Drittel der Junginger ist der Wahl fern geblieben. „Für ein klares Ergebnis. Dann passt’s auch und dann nehmen wir’s wie’s kommt.“

Stehle „steht weiter zur Verfügung“

Nicht verflogen ist die Enttäuschung bei Michael Stehle, der mit 132 die wenigsten Stimmen erzielte. Er werde aber nicht aufgeben, sagte er am Wahlabend. Das bekräftige er auf Nachfrage der HZ am Montag. Dazu sei er nicht der Typ, so der 41-jährige Weildorfer. Hinzuwerfen verbiete ihm seine Überzeugung. „Ich habe gesagt, ich stehe der Gemeinde Jungingen zur Verfügung und das tue ich auch weiterhin. Es geht mir nicht mehr um Sieg oder Niederlage. Es geht mir um Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit und Verlässlichkeit.“

Daher setze er seinen Kurs aus tiefster Überzeugung fort. „Ich könnte es mir nicht verzeihen, einfach davonzulaufen.“ Zudem hätten ihn Bürger noch in der Wahlnacht angerufen und gebeten, die Kandidatur aufrecht zu erhalten. Stehle baut nun darauf, dass seine Kompetenz als Diplom-Verwaltungsfachwirt und seine Berufserfahrung die Wähler überzeugt. Er werde in kommender Zeit präsent sein, werde sich an die Bürger wenden, das Gespräch suchen. „Dann habe ich alles versucht und wenn es dann tatsächlich nicht reicht, habe ich mir nichts vorzuwerfen.“

Simmendinger will „Etappensieg“ ausbauen

Keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, hat Oliver Simmendinger, der klare Sieger des ersten Urnengangs. Der Wahl-Junginger, der seit 20 Jahren in der Gemeinde lebt, wird weitermachen, will sich jedoch keinesfalls auf seinem Erfolg ausruhen. „Ein Etappensieg reicht nicht, man muss engagiert dranbleiben.“

Er wolle in der verbleibenden kurzen Zeit versuchen, weitere Wähler zu gewinnen. „Wir haben viel über die großen Themen und Aufgaben gesprochen, manches ist dabei zu kurz gekommen, etwa Energie und Umweltschutz. Ich möchte in der verbleibenden Zeit deutlich machen, dass ich mich auch darum kümmern will“, so der 44 Jahre alte Diplom-Betriebswirt.

