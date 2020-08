Am Mittwochmorgen tagt der Wahlausschuss, bisheriger Einschätzung nach dürften die Kandidaten aber zur Wahl am 20. September zugelassen werden. Dann entscheidet es sich, wer von ihnen der neue Bürgermeister wird. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erzielen, findet am 4. Oktober ein zweiter Wahlgang statt. © Foto: Badura