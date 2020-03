Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Burladingen ist längst eröffnet. Schon vorvergangene Woche machte die HZ augenzwinkernd mal etwas „Dampf“, es möchten sich doch bitte brauchbare Kandidaten melden.

Conradi: Es gab „verschiedene Gespräche“

Dieser Tage munkelte man, es habe sich ein Interessent bei der CDU vorgestellt. Dazu befragt, erklärte die Stadtverbandsvorsitzende Dörte Conradi am gestrigen Freitag ausweichend: „Selbstverständlich haben wir verschiedene Gespräche mit Interessenten geführt. Alles Weitere ist derzeit noch nicht spruchreif.“ Mehr ließ sich Conradi dazu nicht entlocken.

Michael Eisele, Sprecher der CDU-Fraktion des Gemeinderates, bestätigte, „dass ein möglicher Interessent mit mir und meiner Fraktion Kontakt aufgenommen hat“. Mehr wollte aber auch Eisele nicht preisgeben.

Bei der Fraktion der Freien Wähler wurde dieser Tage ebenfalls ein Kandidat vorstellig. Das erklärte Fraktionssprecher Alexander Schülzle am Freitag gegenüber der HZ. Seiner ersten Einschätzung nach handle es sich um einen ernstzunehmenden Bewerber. Ob es derselbe ist, der sich bei der CDU vorstellte, konnte Schülzle nicht abschließend beurteilen. Damit wäre aber mindestens ein Anwärter im Rennen.

Coronavirus – kann die Wahl stattfinden?

Zu einem Problem könnte bei der Bürgermeisterwahl – und in ihrem Vorfeld – die Corona-Krise werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war die Wahl insofern kein Thema, als niemand an ihrer Durchführbarkeit zweifelte. Mahnende Worte der CDU-Stadträtin Dörte Conradi, die darauf drängte, die Krise insgesamt ernst oder ernster zu nehmen, fanden geringen Widerhall. Demnach bleiben die Eckdaten der Wahl erhalten: Bewerben kann man sich bis 21. April; der erste Wahlgang findet am 10. Mai statt.

Ob es angesichts einer Ausgangssperre, die momentan über dem Land schwebt, tatsächlich bei diesem Fahrplan bleibt, darf man aber zumindest in Frage stellen. Ein Gemeinderatsmitglied, mit dem die HZ gestern sprach, hält die Termine auch im Hinblick auf die Kandidatenvorstellung für unrealistisch oder zumindest für gefährdet – die Vorstellung soll ja öffentlich vor großem Publikum stattfinden.