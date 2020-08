Die HZ präsentiert die Kandidaten für die Burladinger Bürgermeisterwahl am Sonntag, 6. September, in der Form eines Autokinos auf dem Parkplatz der Firma Trigema – dort, wo bei Trigema-Festivitäten die Zelte aufgebaut sind und Stars wie zuletzt Helene Fischer sich die Ehre gaben.

Das Publikum kann, in den eigenen Autos sitzend, mitverfolgen, wie HZ-Redaktionsleiter Ernst Klett und HZ-Redakteur Matthias Badura den Bewerbern auf der Bühne auf den Zahn fühlen. Moderne Technik ermöglicht es, dass die Reden und Beiträge, Argumente und Erklärungen, Versprechen und Visionen, direkt in die Autos übertragen werden.

Aber nur solange der Vorrat reicht

Die HZ hat nun ein Kontingent an Plätzen für alle interessierten Bürger bereitgestellt – solange der Vorrat reicht. Jedoch sollte man sich flott anmelden. Schluss ist am 3. September.

Drei der fünf Kandidaten haben bislang ihre Teilnahme zugesagt: Michael Ohm, der Architekt und Unternehmensberater aus Bremen; Davide Licht, Verwaltungsangestellter und hauptamtlicher Ortsvorsteher aus Calw, sowie Hans-Walter Hellbach, gelernter Kaufmann und Betreiber eines Security-Unternehmens aus Burladingen. Axel Niedenthal weilte dieser Tage im Urlaub. Der Heizungsbauer und Pyrotechniker aus Hausen zeigte sich bei der Abgabe seiner Bewerbung vor rund 14 Tagen gegenüber der HZ jedoch zuversichtlich, dass er den Termin wahrnehmen könne. Horst Ernst Raichle, Sozialmediziner, gab uns bislang keine Rückmeldung. Doch das ist nicht ungewöhnlich. Beim Wahlkampf in Grosselfingen, wo der Mägerkinger ebenfalls als Bewerber antrat, war es genauso schwierig, ihn zu erreichen. An der HZ-Podiumsdiskussion teilgenommen hat er zuletzt doch.

Wir fragen nach – gnadenlos!

Seien Sie dabei, melden Sie sich an. Auch wenn Sie Ihre Entscheidung für die Wahl am 20. September schon getroffen haben sollten – machen Sie sich auch ein Bild von den anderen Kandidaten; wie sie auftreten, wie sie sich verkaufen, warum sie sich zutrauen, ein solches Amt führen zu können.

Die HZ verspricht einen fairen Verlauf, verspricht aber auch, den Bewerbern kitzlige Fragen zu stellen. Dabei können Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns helfen: Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten, lassen sie uns wissen, was sie im Besonderen und im Einzelnen an den Männern mit den hochfliegenden Plänen interessiert. Wir fragen auf der Bühne nach. Wenn’s sein muss gnadenlos!

Fünf Kandidaten stellen sich zur Wahl

Noch etwas vage: Die HZ plant auch, mit Hilfe eines befreundeten Vereins eine Bewirtung anzubieten. Sofern die Corona-Schutzbestimmungen uns nicht in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung machen, bieten wir Kuchenstückle (hygienisch verpackt), Kaffee, nichtalkoholische Getränke und auch Bier an. Ob es wirklich klappt, darüber werden wir zu Wochenbeginn informieren.

Wäre das nicht was? Am Sonntagnachmittag auf dem Trigema-Parkplatz mit seiner historischen Helene-Vergangenheit bei einem Kuchen, einem Kaffee oder einem Bier anderthalb Stunden lang kommunalpolitische Unterhaltung zu erleben? Den Schlagabtausch von fünf Männern verfolgen, die das höchste Amt der Stadt Burladingen anstreben? Das gibt’s nicht im Fernsehen, das gibt’s nirgendwo. Das gibt’s nur bei der HZ. Mailen Sie uns, dass Sie dabei sein wollen.

Bitte die Regeln in Corona-Zeiten beachten

Wichtig: Die Zuschauer müssen aufgrund der Vorschriften während der Diskussion im Auto sitzen bleiben. Aussteigen ist nicht gestattet. Bis zu vier Personen in einem Auto sind erlaubt – wenn sie demselben Haushalt angehören. In diesem Fall benötigt die HZ für die Anmeldung einen Vor- und Nachnamen mit Adresse plus die Vor- und Nachnamen der drei Begleiter. Also etwa: voller Name des Vaters mit Adresse plus Namen der Großmutter und der zwei Kinder, die ebenfalls dabei sein wollen. Gehören die Interessenten nicht einem Hausverband an, sind sie Bekannte, Kollegen oder was auch immer, lassen die Vorschriften nur zwei Personen pro Auto zu. In dem Fall benötigen wir Vor- und Nachnamen und die Adressen beider Personen.

