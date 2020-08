Da waren’s vier. Am Freitagmorgen hat sich Axel Niedenthal aus Hausen als Kandidat für die Burladinger Bürgermeisterwahl beworben.

Heizungsbauer und Feuerwerker

Niedenthal ist Heizungsbauer und betreibt eine eigene Firma. Einem größeren Publikum ist er aber in der Region als Feuerwerker bekannt. Bei Fasnetsumzügen, an Geburtstagen, bei Hochzeiten und anderen Gelegenheiten lässt es der staatlich geprüfte Pyrotechniker krachen, illuminiert den Himmel. Was ihn bewogen hat, sich als Bürgermeister zu bewerben, will er der Hohenzollerischen Zeitung in einem ausführlichen Interview darlegen.

Ohm, Licht und Hellbach

Bereits im Rennen sind – in der Reihenfolge ihrer offiziellen Bewerbungen: Michael Ohm aus Bremen; Davide Licht aus Calw und Hans-Walter Hellbach aus Burladingen, Ohm gehört der Partei der Grünen an, wird aber vom Burladinger Ortsverband nicht offiziell unterstützt, hatte wohl auch den Kontakt zu ihm nicht gesucht. Die beiden anderen Kandidaten sind parteilos.

Die Bewerbungsfrist endet am 24. August. Wahl ist am 20. September.

