Mit überwältigender Zustimmung haben die Einwohner von Hettingen und Inneringen Bürgermeisterin Dagmar Kuster (56) im Amt bestätigt: Bei der Wahl am Sonntag erhielt die einzige Kandidatin 99 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,1 Prozent. Damit erreichte Kuster das selbst gesteckte Ziel, mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu bewegen. „Das herausragende Ergebnis begeistert mich“, sagte die Bürgermeisterin unter Freudentränen bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Abend in Hettingen.

Gauselfingerin ist „maximal gerührt“

Von 1498 Wahlberechtigten gaben 796 ihre Stimme ab. In Hettingen votierten sämtliche Wähler für Dagmar Kuster, in Inneringen 98,5 Prozent. Bei den 91 Briefwählern lag die Zustimmung bei 96,6 Prozent. Acht Wähler stimmten für andere Einwohner der Stadt, indem sie deren Namen auf dem Stimmzettel notierten. In Hettingen lag die Wahlbeteiligung bei 55,5 Prozent, in Inneringen bei 46,1 Prozent.

Besonderer Dank an ihren Mann

„Ich bin maximal gerührt“, sagte Dagmar Kuster, nachdem der Musikverein Hettingen den „Bozner Bergsteiger-Marsch“ intonierte – den die Bürgermeisterin, die in Gauselfingen lebt, bei ihrer Wahl vor acht Jahren als Lieblingslied genannt hatte. Dass mehr als 50 Prozent der Einwohner an der Wahl teilnahmen, sei „gigantisch“, sagte Kuster. „Ich bin gerne in Hettingen und werde weiter meinen Auftrag erfüllen. Wir werden noch viel zu tun haben.“

Besonderen Dank richtete Dagmar Kuster an ihren Ehemann Wolfgang. Dieser trage ihre Bürgermeisterinnen-Tätigkeit voll und ganz mit – auch wenn er dadurch den einen oder anderen Abend alleine zu Hause verbringen müsse.

Sie kommt bei den Menschen an

Die ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreterin Gertrud Lieb gratulierte Dagmar Kuster zum eindeutigen Ergebnis. Dieses sei eine Bestätigung gelungener und erfolgreicher Politik. „Wer so aufrichtig und glaubwürdig handelt, kommt bei den Menschen an und gewinnt ihr Vertrauen“, sagte Lieb. Kuster bringe Menschen zusammen und könne sie für die gemeinsame Sache begeistern. Für die Zukunft wünschte Lieb der Bürgermeisterin eine glückliche Hand, Kraft, Ausdauer und Mut. „Denn es sind mitunter auch schwierige Entscheidungen zu treffen.“

Und ist nah an den Menschen dran

Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle zählte ebenfalls zu den Gratulanten. Die hohe Wahlbeteiligung sei alles andere als selbstverständlich, sagte sie. Das Gleiche gelte für das Ergebnis. „Hettingen und Inneringen tragen Sie auf Händen“, sagte Bürkle zu Kuster. Die hohe Zustimmung zeige aber auch eine hohe Erwartungshaltung. Die Bürgermeisterin sei jedenfalls nah an den Menschen dran, das Ergebnis ein Grund zum Feiern. „Lassen Sie’s krachen!“, sagte Bürkle.

Ganz närrisch: Felsa–Schlupfer“ und „Kohlrabe-Köpf“

Aus gegebenem Anlass verabschiedete sich Dagmar Kuster zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der alten Schule in Inneringen mit den Narrenrufen „Felsa–Schlupfer“ und „Kohlrabe-Köpf“: Unter den zahlreichen Gästen im kommunalen Bildungszentrum in Hettingen befanden sich etliche Mitglieder der Narrenzunft, die am Mittag am Umzug beim Alb-Lauchert-Ringtreffen in Ebingen teilgenommen hatten.

