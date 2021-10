Doch, eine Überraschung gibt es bei der Bürgermeisterwahl in Bisingen: Wer direkt dabei sein will, wenn am Sonntagabend das Ergebnis verkündet wird, wird sich, wenn er wie gewohnt zum Rathaus schlendert, wundern. Denn dort wird niemand sein. Die Corona-Auflagen sorgen dafür, dass die Rathaustü...