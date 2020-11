Stippvisite kurz nach halb zwölf Uhr am Montag im Grosselfinger Rathaus. Was macht denn der neue Bürgermeister? Für Friedbert Dieringer ist es der erste Arbeitstag.An der Tür hängt noch das Namensschild von Dieringers Vorgänger Franz Josef Möller, doch das sollte noch am Nachmittag ausgetausc...