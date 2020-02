Eine ,würdige’ Stimmung war’s nicht. Spätestens nicht mehr, als die zahlreichen Gäste, die zur Verabschiedung von Harry Frick gekommen waren, lauthals das Trinklied „Caramba, Caracho, ein Whisky“ anstimmten.

Wie war die Stimmung also dann, beim letzten Empfang, den Harry Frick nach 24 Jahren als Junginger Bürgermeister am Mittwoch gab? Locker, munter, gegen später fast gar ausgelassen. Erschienen war aus Jungingen, wer und was Rang und Namen hat, auch Landrat Pauli war da und ebenso die meisten Bürgermeister der Nachbargemeinden.

Rechnung ohne den Gemeinderat

Lobpreis auf sich und das, was während seiner Amtszeit in Jungingen geleistet wurde, hatte Harry Frick von vornherein abgelehnt. Doch hatte er dabei die Rechnung ohne den Gemeinderat gemacht. „Schauen wir doch mal zurück, auf 24 Jahre Frick“, hieß es in einer gereimten Rede, die Bernd Bumiller vortrug. Er charakterisierte Frick als peniblen Sparfuchs: „Maxime: Bestand wahren; dazu drei Prämissen: Sparen, sparen, sparen.“ Zugleich zählte Bumiller auf, welche Projekte in den 24 Jahren verwirklicht wurden, neckte dabei aber auch: „Das Café Antlitz wurde verhökert, in alten Telefonzellen werden bald Bücher geschmökert; dazu ein immer noch geschlossener Bahnübergang, gegenüber vom Kaufhaus Schramm.

Sitzung schon mal vorgekaut

Weiter karikierte Bumiller den strammen und schnörkellosen Sitzungsstil Fricks: „Die Gemeinderatssitzung war meist vorgekaut, und gerne schon mal leicht anverdaut; schließlich galt es tunlichst zu vermeiden, das Sitzungsgeld für uns Räte ins Unermessliche zu treiben.“ Dann wieder Lob: „Sein aber verborgenstes Talent, zeigte sich 2008 beim Hochwasser-Krisenmanagement. Ihren Einsatz, Ihr Handeln, dieser Ausbund an Unbürokratie, werter Herr Frick, das vergessen wir nie“.

Gemeinde hatte Glück

Nachdem es ein Bürgermeister in der zunehmend selbstsüchtigen und nörgeligen Gesellschaft immer schwerer habe, klärte Bumiller seine Zuhörer auf, habe sich Harry Frick dann zum Rückzug ins Privatleben entschlossen. „Was bleibt nach diesem Blick zurück? Nun, wir hatten unverschämtes Glück. Sie hinterlassen nach drei Perioden einen äußerst ur- und fruchtbaren Boden!“

Zur Erinnerung überreichte Bumiller namens des Gemeinderates dem scheidenden Schultes eine Uhr, „24 Goldtaler“ und einen Korb Wein. Die Gattin des Bürgermeisters wurde mit Blumen und Pralinen beschenkt.

Harry Frick bedankte sich mit seinem gewohnt trockenen, unnachahmlichen Humor. Bumillers Vers, dass er (Frick) „meist von Bacchus inspiriert, Gesangbücher verteilt und deutsches Liedgut intoniert“, hatte dabei prompt ein Nachspiel.

Alles singt mit dem Bürgermeister

Weil das stimme und heute Aschermittwoch sei, so forderte Frick, die Anwesenden auf, singe man jetzt – alle gemeinsam – den alten Heino-Schlager „Caramba, Caracho, ein Whisky“. Frick stimmte an – un der ganze Saal sang mit. Mit diesem Lied wurde wohl kaum je ein Bürgermeister verabschiedet.

Anschließend wurde noch lang gefeiert, der Vorrat an Bier, Sekt, Brezeln und Häppchen schien nicht enden zu wollen.