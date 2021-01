Er hat die Gemeinde 21 Jahre lang geprägt, Ende Januar hört Rangendingens Bürgermeister Johann Widmaier aus gesundheitlichen Gründen auf.

Johann Widmaier wird seiner Heimatgemeinde Rangendingen auch im Ruhestand erhalten bleiben. Aber in die Kommunalpolitik und in die Rathausgeschäfte einmischen will er sich „sicherlich nicht“. Der 60-Jährige spricht im HZ-Interview über seine Herzensprojekte, Demokratie, klingelnde Telefone und Einbahnstraßen.

Sie hören nun in der Hälfte Ihrer dritten Amtszeit auf. Wie gern hätten Sie ohne gesundheitliche Probleme eine vierte Amtszeit angestrebt?

Johann Widmaier : Ich hätte gern meine dritte Amtszeit zu Ende gemacht, aber eine vierte Amtszeit, die wäre ja dann von 64 bis 72 Jahre gegangen, das hätte ich sicherlich nicht gemacht.

Irgendwann ist dann auch mal Schluss?

Ja, irgendwann muss mal Schluss sein. Demokratie lebt vom Wandel.

In Rangendingen sind Bürgermeister in der Vergangenheit kontinuierlich an der Macht gewesen, Ihre Vorgänger Joachim Schäfer und Otto Wannenmacher waren 27 Jahre und 24 Jahre lang Bürgermeister in Rangendingen. Haben Sie damals, im Jahre 2000, zu Ihrem Amtsantritt neuen Schwung in die Gemeinde gebracht?

Ich habe eine gut geführte Gemeinde mit soliden Finanzen übernommen, natürlich wollte ich eigene Ideen und Ziele umsetzen, dies wünsche ich auch meinem Nachfolger. Inzwischen gibt es zwei neue Generationen, und diese Menschen kennen einen gar nicht und möchten ja dann auch wieder neuen Schwung, neue Ideen und neue Akzente.

Wird Ihnen nicht langweilig so ganz ohne Projekte?

Es ist tatsächlich schwierig loszulassen. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt, weil ich noch versucht habe, einen Teil vom alten Urlaub abzubauen, aber langweilig wird mir sicherlich nicht.

Woran haben Sie das gemerkt?

Es gibt noch zahlreiche Anfragen und laufende Projekte, vieles will man gerne noch erledigen. Aber das bringt man gar nicht mehr unter in dieser kurzen Zeit. Die Klosterkirche oder die neue Seniorenwohnanlage, das sind alles noch aufende Projekte, die ich natürlich gern zu Ende gemacht hätte. Und natürlich wäre ich gern dabei, wenn das neue Firmengebäude der Firma Erbe fertiggestellt wird und neue Arbeitsplätze entstehen. Am meisten werde ich sicher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermissen.

Ist die Expansion des Medizintechnikherstellers Erbe in Rangendingen ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind? Gerade auch, weil die Gemeinde ein so riesiges, prosperierendes Unternehmen während der Corona-Krise halten kann. Das war ja schon auch schwierig, es gab durchaus kritische Stimmen von den Anwohnern.

Die Ansiedlung der Firma Erbe in Rangendingen war schon damals, 2012/13 nach der Schließung des Medizintechnikunternehmens von Abbott, ein großerGewinn für die Gemeinde. Damals habe ich es als Lottogewinn bezeichnet, sowohl für die Firma Erbe als auch für uns. Und die Erweiterung ist jetzt der zweite Schritt, natürlich ist es ein großer Erfolg für die Gemeinde.

In einer Stadt oder Gemeinde gibt es nur begrenzt Gewerbeflächen, und viele Bürgermeister sind da auch nicht so flexibel. Hier in Rangendingen ist es offenbar kein Problem. War Ihnen das als Schultes persönlich immer wichtig, dass sich viele Firmen in Rangendingen ansiedeln?

Mit Gewerbeflächen sind wir immer schon sparsam umgegangen, weil bei uns die wertvolle Landschaft geschützt werden muss und zahlreiche Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind. Der ganze Bereich entlang der Starzel ist FFH-Bereich, der nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurde. Die schöne Landschaft ist eine Perle der Gemeinde, und die gilt es zu schützen.

Wenn Sie sich fünf Projekte herauspicken, was lag Ihnen während der 21 Jahre besonders am Herzen?

Der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger hatte das Ziel und prägte den Begriff, aus Baden-Württemberg ein Kinderland zu machen. Und genau dieses Ziel wollte ich für die Gemeinde umsetzen.

Rangendingen sollte Teil dieses Kinderlands werden, und deshalb waren Kindergarten- und Krippenneubau und -ausbau und die Einführung von flexiblen Betreuungszeiten und einer Ganztagesbetreuung sowie eine Qualitätsoffensive mit das Erste, was wir umsetzen wollten. Und dann ging es natürlich mit der Schule weiter, der Einführung der Ganztagsbetreuung mit dem Neubau nach dem Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB). Der Einstieg in die Schulsozialarbeit und eine professionelle Jugendarbeit war damit verbunden, aber auch die Vereine wurden von Beginn an in unsere Ganztagesbetreuung in der Schule mit einbezogen. Kindergarten, Schule, und Jugend, das war mir wichtig.

In 21 Jahren hat Johann Widmaier Millionen an Landesfördermitteln an die Starzel geholt. Hier würdigt Minister Manne Lucha (links) die Rangendinger Bewerbung für den Wettbewerb „Quartier 2020“.

© Foto: Archiv

Und während meines ersten Wahlkampfs im Jahr 2000 sind viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf mich zugekommen und haben bemängelt, dass es in Rangendingen kein Altenheim und keine Betreuungsmöglichkeiten gibt. Und das hat sich ja jetzt im Leitbild der Gemeinde durchgesetzt: „Gesund wohnen, aufwachsen und alt werden in Rangendingen“. Und man muss als alter hilfebedürftiger Mensch nicht mehr umziehen, einen alten Baum kann man ja auch nicht mehr verpflanzen. Die Menschen sollen hier bleiben können. Rangendinger sind sehr heimatverbunden. Deshalb war es mir wichtig, dass wir hier in der Gemeinde ein Altenheim eröffnen. Daher ist das Projekt Seniorenwohnanlage mitten im Dorf so wichtig. Aber genauso wichtig sind die weiteren Angebote, die wir für Ältere organisiert haben. Der Fahrdienst, damit die Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben können, Betreuungs- und Begegnungsangebote, Gemeindeschwester und die Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten. Darauf bin ich besonders stolz: auf eine lebenswerte Gemeinde mit Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für alle Generationen, Leben im Dorf, die Sanierung der Ortskerne in Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen.

Die Schule in Rangendingen wurde zwei Mal erweitert. Rangendingen braucht demnächst auch eine zweite Seniorenanlage. Frustriert einen das als Bürgermeister, wenn man ein Projekt angefangen hat und dann kommt schon das nächste?

Nein, das ist gerade ein Punkt der den Beruf des Bürgermeisters so attraktiv macht. Man muss nur rechtzeitig erkennen, welche Aufgaben zu erledigen sind und anstehen. Die Altenpflegestation ist bis ins Jahr 2029 gesichert. Aber danach hätten wir nichts mehr, deshalb muss man frühzeitig die Weichen stellen, weil man sonst durch eine Einbahnstraße fährt und in der Sackgasse landet, und dann ist der Schrecken groß.

Anfang der 2000er-Jahre gab es Unsicherheit, ob der Schulstandort Rangendingen so fortgeführt werden kann. Warum haben Sie so für den Erhalt gekämpft?

Das war schon ein Wunsch aus dem ersten Wahlkampf im Jahr 2000, dass man in Rangendingen den Realschulabschluss machen kann. Und daher haben wir gleich Landeskultusminister Helmut Rau nach Rangendingen eingeladen, um dieses Ziel zu erreichen. Doch das war damals auf Landesebene nicht gewünscht. Und so haben wir in kleinen Schritten weitergearbeitet, um unsere Schule zu verbessern und zu erhalten, stets mit dem damaligen Rektor Hubert Walz, der sich sehr für die Entwicklung und Verbesserung der Schule engagiert hat. Der erste Zwischenschritt war im Jahr 2007 die IZBB-Maßnahme mit dem Bau der Mensa und der Räume für die Ganztagesbetreuung. Da hieß es damals auch: eine Mensa und eine Ganztagesschule passt doch nicht in die ländliche Region, heute hat es jeder, und ab 2025 soll ein Rechtsanspruch kommen.

Nach der Einführung der Ganztagesschule kam die Werkrealschule in neuer Form, die dann zweizügig sein musste. Wir standen wieder vor dem Ende. Wir brauchten einen Kooperationspartner, und das war ein harter Kampf, dass Hirrlingen aus dem benachbarten Landkreis und einem anderen Schulbezirk mit uns kooperiert. Wir waren letztendlich sehr erfolgreich, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hirrlingen entwickelte sich durchweg positiv. Wir starteten mit der Werkrealschule der neuen Form, und zwei Jahre später, als es schon wieder einen Wechsel gab und die Gemeinschaftsschule kam, hatten wir endlich das Ziel erreicht.

Der Wunsch aus dem Jahr 2000, dass man in Rangendingen den Realschulabschluss machen kann, ist erfüllt. Das hat mich natürlich besonders gefreut, obwohl diese Möglichkeit derzeit nach wie vor viel zu wenig Kinder aus der Gemeinde Rangendingen nutzen. Wir haben ja jetzt sogar bei den Schulanfängern viele aus den umliegenden Gemeinden, die unsere Schule schätzen. Trotz bester Ausstattung und engagierten Lehrerinnen und Lehrern gilt der Prophet aus dem eigenen Land wohl noch zu wenig.

So schlimm?

Ich hoffe, dass sich die gute Qualität unserer Schule letztlich durchsetzt, vor allem auch bei den Kindern und Eltern aus Rangendingen. Wir haben ein engagiertes Kollegium, neue Lehrerinnen und Lehrer kommen hinzu, die den guten Ruf unserer Schule kennen und wissen, dass wir natürlich eine super Ausstattung haben und als Träger alles zur Verfügung stellen, was eine moderne Schule benötigt. Die Schüler haben Erfolg und fühlen sich wohl, und das Leitbild der Schule passt ja und wird umgesetzt.

Landrat Günther-Martin Pauli hat über Ihren Politikstil einmal gesagt, dass Sie die Gemeinde „oft richtungsweisend weiterentwickelt“ haben und diese „anderen Kommunen oft eine Nasenlänge voraus“ ist. Wie haben Sie selbst Ihren Politik- und Führungsstil immer gesehen?

Gemeinschaftlich und wertschätzend.

Johann Widmaier (links) mit Rathaus-Kollegin Bettina Wiest und seinem Nachfolger Manfred Haug: Er fuhr gern mit dem Rad zur Arbeit.

© Foto: Archiv

Die Gemeinde war anfangs finanzschwach, heute ist sie schuldenfrei und hat ein Guthaben von elf Millionen Euro. Wie haben Sie das geschafft?

Finanzschwach waren wir nicht, aber steuerschwach. Wir waren in meiner Amtszeit drei oder vier Jahre lang die steuerschwächste Kommune im Zollernalbkreis. Aber finanzschwach mit einer hohen Verschuldung, das waren wir nie. Wir hatten auch bei meinem Antritt geordnete Finanzen und eine ausreichende Rücklage und immer schon eine solide, sparsame und wirtschaftliche Finanz- und Haushaltspolitik. Zum einen liegt dies auch daran, dass die Verwaltung mit dem Personalschlüssel zirka 40 Prozent unter dem Landesdurchschnitt liegt, daher ist jede und jeder natürlich überdurchschnittlich gefordert. Dennoch gelingt es uns auch, viele freiwillige Aufgaben zu meistern. Beim vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel in der Betreuung und im Kindergarten bleiben wir natürlich drüber, um die Betreuungsqualität sicherzustellen

Gerade in der Kernverwaltung haben wir gespart. Deshalb muss der Bürgermeister in Rangendingen auch Sachbearbeiter sein. Und wir sind telefonisch manchmal schwer erreichbar, weil wir tatsächlich so wenige Mitarbeiter im Rathaus sind. Das habe ich manchmal als Kritik gehört: „In der Gemeindeverwaltung erreicht man niemand.“

Gut, das ist der HZ-Redaktion jetzt nicht aufgefallen... Und wie läuft es heute für die Gemeinde bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen?

Inzwischen liegen wir bei der Steuerkraft im Mittelfeld. Gerade in Corona-Zeiten bemerkt man die gute Struktur der ortsansässigen Betriebe. Und mehrere Firmen tragen nun dazu bei, dass wir gut durch die Krise kommen.

Sie sind ja Ur-Rangendinger. Was macht einen echten Rangendinger aus? Sind die auch so bescheiden wie Sie?

Rangendinger sind zumindest alle sehr heimatverbunden. Das merkt man auch daran, dass viele, die weggehen, studieren, in der weiten Welt Karriere machen, gerne wieder nach Rangendingen zurückkehren.

Wie Sie?

Genau! Und eigentlich war es auch nie mein Wunsch, Bürgermeister zu werden, ich hatte damals bereits meinen Traumberuf. Mein Traumberuf war Lehrer, und ich war Fachhochschullehrer an der Verwaltungsfachhochschule, und das war super! Und dann haben meine Kollegen natürlich gesagt: Was? Bürgermeister? Das würden sie nie machen. Weil man als Fachhochschullehrer die freie Zeit hat, und ich hab ihnen geantwortet: Ich würde nie Bürgermeister werden wollen. Aber Bürgermeister von Rangendingen, das ist ja was anderes. In der Heimatgemeinde, das ist ja das Besondere. Und dort konnte ich es mir schon vorstellen.

Dann war es schon Ihr selbstbestimmter Wunsch, Bürgermeister zu werden?

Ja, ja. Na klar. Und es gab ja auch durchaus qualifizierte Mitbewerber damals. Und als ich die Stellenausschreibung sah, wusste ich, ich möchte Bürgermeister von Rangendingen werden.

Was haben Sie sich von Ihren Vorgängern abgeschaut?

Die Fortsetzung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltspolitik.

Johann Widmaier (rechts) mit Ehefrau Andrea bei seiner Verpflichtung durch Gemeinderatsmitglied Roland Gnant (links) im Jahr 2008.

© Foto: privat

Wie sah die Gemeinde Anfang der 2000er-Jahre aus? Vor welchen Problemen, aber auch Chancen standen Sie als junger Schultes?

Die Altenpflege wollten wir ausbauen. Und der Erhalt der Schule, eine familienfreundliche Kommune sowie Rad- und Gehwege im Flurbereinigungsverfahren waren zentrale Themen.

Hatten Sie damals Respekt vor dem Amt?

Natürlich, aber ich war ja fast zehn Jahre lang der einzige Beamte im gehobenen Dienst in der Gemeinde Neustetten. Ich habe also ganz genau gewusst, was auf mich zukommt.

Wie haben Sie die Ortsteile Höfendorf und Bietenhausen integriert?

Ich denke, die beiden Ortsteile sind und waren gut integriert. Gefehlt hat noch eine Radwegeverbindung. Damals fand ja noch das Flurbereinigungsverfahren statt, das 1992 begonnen hatte und demnächst abgeschlossen werden sollte. Vor der Fertigstellung konnte diese Radwegeverbindung zwischen Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen im Zuge der Flurbereinigung noch geschaffen werden. Auch wieder eine typische Rangendinger Lösung: Im Rahmen der Flurbereinigung erhielten wir dafür einen Zuschuss von 80 Prozent der Kosten. Und so konnten wir dann auch eine tatsächliche Verbindung schaffen, die es bis heute ermöglicht, auch zu später Stunde noch zwischen den Ortsteilen zu radeln und nach einem Festbesuch zu gehen. In den 21 Jahren gab es natürlich ständigen guten Austausch und Kontakt zu den Ortsvorstehern, Ortschafträten und der Bevölkerung, nie habe ich bei einem Gemeinderundgang gefehlt. Deshalb auch das Leaderprojekt 2014 „Leben im Dorf“. Die Ideen, die dort geäußert wurden, haben wir allesamt verwirklicht und umgestetzt, natürlich mit Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Und das haben Sie von den Bürgern aus Höfendorf und Bietenhausen auch zu spüren bekommen?

Ja, ich hoffe. Ich bin damals im Jahr 2000 in Höfendorf gleich mit 70 Prozent, in Rangendingen mit zirka 70 Prozent und in Bietenhausen nur mit 30 Prozent gewählt worden. Also Bietenhausen wollte eigentlich einen anderen Kandidaten. Und bei der nächsten Bürgermeisterwahl 2008 habe ich von Bietenhausen als Teilort die meisten Stimmen bekommen mit der höchsten Wahlbeteiligung.

Wow! Also deutlicher geht es ja nicht...

Ja, die anfängliche Skepsis war weg.

Und jetzt? Ist Ihnen der Bürgermeister in Fleisch und Blut übergegangen?

Eher nicht. Mir ist nach wie vor Familie wichtig, auch meine Freizeit und mein Sport.

Sie sind auch noch Mensch...

Ganz genau!

Was muss denn ein guter Bürgermeister in Rangendingen mitbringen?

Im Endeffekt eben, was jeder Bürgermeister mitbringen muss: Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit, Bürgernähe und Unabhängigkeit sowie Kompetenz und Führungsqualitäten.

Was waren die schönsten Erlebnisse in diesen 21 Jahren?

Immer dann, wenn ich meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern helfen konnte.

Närrisch: An der Trommel beim Zunftmeisterempfang.

© Foto: Archiv

Gab es auch lustige Momente?

Sicherlich, beim Singen im Altenkreis, in der Seniorenwohnanlage, bei den legendären Rathausstürmen, dem Kapitän im Papierboot...

Johann Widmaier, der Verwaltungsfachmann, kann auch hemdsärmlig und leutselig – hier beim Fassanstich zur Dorfhockete 2016.

© Foto: Archiv

Was wünschen Sie sich für Rangendingen und den Stausee?

Für den Stausee: schönes Wetter, für Rangendingen: gesunde Finanzen und eine erfolgreiche Entwicklung.

Sie kommen aus dem Ort, sind im Vereinsleben und gesellschaftlich aktiv, leben und arbeiten in der Heimat. Wie entscheidend ist ein persönliches Netzwerk für einen Bürgermeister in Rangendingen?

Das halte ich gar nicht für wichtig. Ich finde wichtiger, unabhängig zu sein. Ein persönliches Netzwerk ergibt sich automatisch, aber man muss offen sein und alle gleich behandeln, oder es versuchen. Geht zwar nicht immer, also da ist...

...niemand davor gefeit...

Und das ist auch das Seltsame. Es werden ja überwiegend nicht ortsansässige, sondern auswärtige Bewerber zum Bürgermeister gewählt. Die Bürgerschaft wünscht sich einen unabhängigen Kandidaten, der von draußen kommt. Aber wehe, der unabhängige Bewerber, der von draußen kommt, zieht dann nach seiner Wahl nicht in die Gemeinde!

Ja, stimmt. Also besser umziehen.

Und

Und dann habe ich sofort Nachbarn und Mitglieder in den Vereinen und Organisationen … eben sofort ein persönliches Netzwerk.

Was haben Sie am Verwaltungsteam und dem Gemeinderat geschätzt?

Sachorientiertes Arbeiten, die gute Unterstützung und den offenen Umgang!

Ein Schultes benötigt auch stets den Rückhalt der Verwaltung und des Gemeinderats. War das ein Selbstläufer für Sie?

Ein Selbstläufer nicht, aber man merkt ja schnell die gegenseitige Wertschätzung, sowohl in der Verwaltung als auch im Gemeinderat. Und wenn man sich gegenseitig wertschätzt und miteinander die Ziele verfolgt und ein Teamplayer ist, dann gibt es automatisch diese Erfolge.

Haben Sie ein politisches Vorbild?

Ein politisches Vorbild eigentlich nicht, aber ein literarisches: den Schriftsteller Hermann Hesse. Also nun zwei Beispiele von ihm, das ist im Endeffekt auch mein Motto. Das eine ist: Es ist immer mein Ziel, den Menschen etwas Gutes zu tun, den Menschen zu erheitern, dass es ihm besser geht. Und das andere: die Welt, die Menschen und das Leben lieben.

Aber de facto ist das ja auch Politik: Im Dritten Reich ist Hermann Hesse verfolgt worden, und Schriften von ihm wurden verboten. Hesse ist auch ein Grund dafür, dass ich Lehrer werden wollte.

Ein Termin jagte den nächsten in Ihrem beruflichen Kalender. Aber es erzeugte auch Nähe. Ist es im Corona-Jahr 2020 schwieriger, ein guter Bürgermeister zu sein?

Corona-Zeit bedeutet weniger Termine, mehr Freiheit. Aber sie ist natürlich auch von mehr Sorgen geprägt. Im Frühjahr und März sind wir ja sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen, und jetzt im Winter sind die Infizierten-Zahlen auch in Rangendingen explodiert. Da haben sicherlich auch die großen Netzwerke und die große Verbundenheit gelitten, weil sich die Rangendinger immer gern treffen, egal ob auf dem Bänkle, beim Rasenmähen oder in der Gaststätte. Das ist sehr bedauerlich, und man macht sich große Sorgen um alle, die betroffen sind. Auch die Gemeinderatssitzungen mussten wir absagen, und Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. Und ich bin jetzt gottfroh, dass wir wieder bei weniger Corona-Infizierten sind.

Was hat Sie die Corona-Zeit bisher gelehrt?

Ganz schnell kann man zum Hotspot werden.

Und Sie persönlich?

Was wir natürlich alle bedauern – die fehlenden Veranstaltungen und Kontakte. Wir hatten letztens eine „Gnadenhochzeit“ in der Gemeinde, das Ehepaar ist 70 Jahre verheiratet, und ich konnte nicht vorbeikommen und gratulieren. Seit März habe ich keine solchen Besuche mehr gemacht, obwohl mir das immer eine große Freude war. Viele Jubilare haben mir dann noch Anekdoten erzählt, wie das früher war, und das war ja auch sehr interessant und schön.

Es gab diese Woche ja nun eine „Abschiedsfeier“ im kleineren Rahmen für Sie vom Gemeinderat in der Sitzung in der Festhalle. Hätten Sie sich ein größeres Fest gewünscht?

Es ist schade, dass ich mich von vielen wertvollen Menschen und Wegbegleitern nicht persönlich verabschieden kann. Ich hätte mir auch wie jedes Jahr eine Adventfeier mit den Beschäftigten gewünscht, um mich von den Beschäftigten der Gemeinde zu verabschieden.

Gab’s den Weihnachtsgruß aus der Tüte?

Ein Schreiben eben, aber das kann die Feier ja nicht ersetzten. Im Endeffekt gibt’s dann lieber nächstes Jahr eine größere Wanderung und ein kleines Fest, wo alle wieder zusammenkommen, aber da bin ich nicht mehr dabei.

Ah ja, da sagen Sie dann auch, das ist für Sie die Grenze.

Ja, das ist meine Grenze.

Werden Sie verfolgen, wie Ihr Erbe fortgeführt wird?

Natürlich werde ich in der Gemeinde weiter leben, und bin politisch interessiert. Ich lese die HZ immer schon am Vorabend.

Wie schön! Das begrüßen wir.

Ja (lacht). Aber ich werde mich sicherlich nicht einmischen, was mein Nachfolger macht.

So ein Bürgermeister-Job ist ja auch sehr anstrengend. Wie konnten Sie denn zwischendurch abschalten?

Durch meinen Sport, die Liebe zur Natur und das Radfahren.

Worauf freuen Sie sich im Ruhestand am meisten?

Über die Zeit mit der Familie. Die ist zu kurz gekommen. Auf meine Jungs kann ich mich jetzt konzentrieren. Und dann natürlich Hermann Hesse. Ich bin ein großer, leidenschaftlicher Leser, und ich komme eigentlich nicht einmal dazu, die Wochenzeitung „Die Zeit“, bei der ich Abonnent seit Studientagen bin, ganz zu lesen. Aber das schaffe ich dann wieder.