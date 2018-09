Hechingen Bürgermedaille für drei verdiente Ehrenamtler

Hechingen / Von Hardy Kromer

Für ihre herausragenden Verdienste erhielten Gerhard Frommer, Norbert Kirchmann und Herbert Ritter die Bürgermedaille.

Der eine hat der Zollernstadt ein Tennisturnier von internationalem Rang beschert, der andere ließ mit enormem Musikverstand das Orpheische Hechingen wiederaufleben, und der dritte ist seit Jahrzehnten ein Aktivposten gleich mehrerer Hechinger Vereine: „Mister Ladies Open“ Gerhard Frommer, Synagogenretter und Konzertkreateur Dr. Norbert Kirchmann sowie Kolpings-Hüttenwart Herbert Ritter wurden am Donnerstagabend für ihre besonderen Verdienste um die Hechinger Bürgerschaft mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. In einer Feierstunde in der Villa Eugenia händigte Bürgermeister Philipp Hahn den drei außerordentlich engagierten und erfolgreichen Ehrenamtlern die Medaille aus.

Die Bürgermedaille ist die dritthöchste Auszeichnung, die die Stadt Hechingen zu vergeben hat – nach dem Ehrenbürgerrecht und dem Ehrenschild. Bürgermeister Philipp Hahn wertete sie in seiner Rede auf: „Die Bürgermedaille ist versilbert. Der seltener verliehene Ehrenschild ist nur aus profanem Zinn.“ Selten ist die Bürgermedaille freilich auch. In 41 Jahren ist sie jetzt erst 80 Mal verliehen worden.

Im Mai 1977 hatte der Gemeinderat die Bürgermedaille eingeführt. Im Hintergrund, so Hahn, habe damals die Förderung des Zusammenwachsens der jungen Gesamtstadt gestanden. Heute würden damit Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise um die Bürgerschaft, um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, die mit kontinuierlichem ehrenamtlichem Einsatz dazu beigetragen haben, dass Hechingen eine „Wohlfühlstadt“ mit großem sportlichem, kulturellen und sozialem Angebot sei. Menschen wie Gerhard Frommer, Norbert Kirchmann und Herbert Ritter.

Seine Laudatio auf Frommer begann Hahn mit der Erinnerung an die Siegerehrung der jüngsten boso Ladies Open, als der Sportwart des Tennis-Clubs Hechingen darauf Wert legte, er sei nicht der Vater, sondern „immer noch der Macher“ des Hechinger Damen-Weltranglistenturniers. Schließlich, so hatte Frommer betont, liefen bei ihm alle Fäden zusammen – und deshalb erhalte er auch völlig zurecht die Bürgermedaille. Das, so Hahn, habe „für manchen sehr selbstbewusst geklungen“. Der Bürgermeister ließ aber keinen Zweifel daran, dass Frommer Recht habe. Schließlich gehe es diesem nur darum, für seinen Sport und sein Turnier zu werben. Und da habe ganz offensichtlich auch die Bürgermedaille „einen werblichen Mehrwert“.

Hahn schilderte Gerhard Frommer als „Hans Dampf in allen Gassen“, als „Manager“ und „Macher“ des Weltranglistenturniers mit Wohlfühlcharakter. Als solcher habe er sich zweifellos um die Stadt und die Bürgerschaft verdient gemacht.

Frommer sagte in seiner Dankesrede, es mache ihn besonders stolz, dass heute alle gesellschaftlichen Schichten in Hechingen Tennis spielen können. Als er 1968 angefangen habe, sei es „nicht normal gewesen, dass ein Bäckersohn aus der Unterstadt Tennis spielt“. Das habe er ändern wollen, und das sei ihm gelungen.

Was Frommer für den Sport in Hechingen getan hat, hat Norbert Kirchmann dem kulturellen Leben beschert. Dieses habe er über fast 40 Jahre hinweg mitgeprägt, würdigte Philipp Hahn – „und zwar in vollendeter Verknüpfung Ihres musikalischen Könnens und Interesses und Ihrer Neugier auf die jüdische Geschichte und Kultur Hechingens und auch der höfischen musikalischen Tradition der Zollernstadt“. Kirchmann, heute Ehrenvorsitzender der Initiative Hechinger Synagoge, war einer der Aktiven, die ab 1979 für die Rettung und Restaurierung des ehemaligen jüdischen Gotteshauses verantwortlich zeichneten. Und wohl der Mann, der am meisten Leben in das historische Haus in der Goldschmiedstraße trug, indem er rund 500 Veranstaltungen mitorganisierte, insbesondere die Reihe „Literatur und Musik“.

„Dass die Hechinger Synagoge heute ein Haus ist, in dem auch Nathan der Weise wohnen könnte, ist mit Ihr Verdienst“, sagte Hahn an Kirchmann gewandt. Ganz entschieden habe der Geehrte dazu beigetragen, „die jüdische Geschichte und Kultur als etwas Positives zu begreifen und die mit ihrer Zerstörung verbundene Schuld in konstruktive und verarbeitbare Wege zu lenken“. Außerdem erinnerte Hahn daran, dass Kirchmann als Gründer und langjähriger Leiter des Tübinger Ärzteorchesters das Orpheische Hechingen aus dem 19. Jahrhundert wiederaufleben ließ und Hechingen als Stadt der Musik bekannt gemacht habe.

Herbert Ritter ist aus Hahn Sicht „der Stille“ unter den Geehrten. Ohne viel Aufhebens um seine Person habe er mehreren Hechinger Vereinen jahrzehntelang viel gegeben. Ritter ist seit 1990 2. Vorsitzender und Hüttenwart der Kolpingsfamilie, war von 2005 bis 2017 Vizechef der Bürgergarde (und zusammen mit seiner Frau für die Kleiderkammer zuständig) und zehn Jahre lang Tourenführer beim Deutschen Alpenverein. Besonders am Herzen liege ihm die Betreuung der Kolpinghütte am Zollerwald, und auch bei der Sanierung des Gardeheims sei er ein Aktivposten gewesen.

Hahn charakterisierte Ritter als „hundertprozentig zuverlässig“, als „Mann des Ausgleichs“, „Wogenglätter“ und Traditionsbewahrer. Mit diesen Eigenschaften habe er sich für die Gemeinschaft unersetzlich gemacht.

Ritter selbst meinte zum Thema Ehrenamt: „Das muss man in den Genen haben.“ Sein Vater, an dessen Grab 1971 acht Vereine Kränze niedergelegt hätten, sei ihm zunächst ein abschreckendes Beispiel gewesen. Und doch habe er selbst in Hechingen dann einen vergleichbaren Weg eingeschlagen. Und er hat es nicht bereut. An die junge Generation appellierte er, sich ebenfalls zu engagieren: „Der Spaß überwiegt, und man lernt fürs Leben.“