Wenn das so anhält mit dem Interesse an der Wiederbeschaffung der Unechten Teilortswahl in Hechingen, dann müssen sich die Stadtverwaltung und die Mehrheit des Gemeinderates im Herbst warm anziehen: Es könnte sein, dass am Tag der Bundestagswahl, das ist der 26. September, auch ausreichend viele Hechingerinnen und Hechinger für den bis vor kurzem noch geltenden Wahlmodus stimmt.

Runde 2 im Herbst

Dafür setzt sich, zur geneigten Erinnerung, seit eineinhalb Wochen eine Bürgerinitiative ein, die sich „Meine Stimme in der Stadt“ nennt, erklärtermaßen aus den Stadtteilen bestückt ist und ein Bürgerbegehren zum Ziel hat – über das im September abgestimmt werden soll.

Erste Hürde geschafft

Die erste Hürde ist erwartungsgemäß ziemlich problemlos genommen: Mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigen müssen für die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl stimmen, dann ist das Quorum im Rahmen des Bürgerbegehrens erreicht. Umgerechnet handelt es sich um 1076 Unterzeichner. Und die hat „Meine Stimme in der Stadt“ inzwischen beisammen: Aktuell steht die Bürgerinitiative bei 1300 Stimmen! Dr. Rolf Frankenbeger, Sprecher der Ini und Ortschaftsrat in Stetten, verweist denn auch auf ein sehr erfolgreiches zweites Wochenende. Die Stimmensammler der Gruppe sind naturgemäß vor allem an den Wochenenden unterwegs. Allerdings wegen der Pandemie unter erschwerten Bedingungen.

2000 sind das Ziel

Trotzdem findet die Bürgerinitiative großen Zuspruch. Rolf Frankenberger: „Wir peilen jetzt natürlich die 2000 an!“ Zeit haben die Stimmensammler bis zum 29. März.

Bedeutend höher wird die eigentliche und zweite Prüfung, der Bürgerentscheid. Da geht es nicht mit Unterschriften, da wird richtig abgestimmt wie bei einer Wahl. Um erfolgreich zu sein, braucht es 20 Prozent der Stimmberechtigen. Das sind, Stand Ende Februar, 3074 Jastimmen.

Bleibt’s beim Termin?

Bislang ist angepeilt, den Bürgerentscheid mit der Bundestagswahl zusammenzulegen, weil das Kosten spart. Allerdings spielt eine höhere Wahlbeteiligung der Bürgerinitiative in die Hände. Ob’s dabei bleibt?

Info Mehr von und über die Bürgerinitiative gibt es unter www.meinestimmeinderstadt.de.

